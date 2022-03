Madonna już nie przypomina siebie. Co stało się z jej twarzą?

Obecna na scenie od początku lat osiemdziesiątych gwiazda od zawsze wzbudzała kontrowersje. Przeboje jak "Material Girl", "Vogue" czy "Like A Prayer" zapewniły jej miejsce w pierwszej lidze gwiazd popu. W ostatnich latach wokalistka borykała się z różnymi problemami ze zdrowiem, ale w 2019 roku wydała album "Madame X".



Wokalistka, która lubi chwalić się codziennym życiem w internecie, w ostatnim czasie coraz mniej przypomina siebie. Trudno uwierzyć, że piosenkarka skończy w tym roku 63 lata. Jej rysy twarzy są mocno zmienione, na zdjęciach dodatkowo widać retusz.

Ostatnio Madonna została przyłapana w modnej restauracji w West Hollywood. Jeden z amerykańskich chirurgów porównał stare i nowe zdjęcia i ocenił, co wokalistka poprawiła w wyglądzie.

"Z pewnością ma powiększone usta w porównaniu z młodszymi latami. Pełniejsze policzki, prawdopodobnie to efekt lipofillingu, czyli przeszczepienia tłuszczu z okolic brzucha, ud lub lędźwi. Brwi podciągnięte zostały nićmi rewitalizacyjno-liftingującymi. Do tego tona botoksu. W świecie Madonny pieniądze nie mają znaczenia, jeśli chodzi o poprawianie urody. Wszystko musi być piękne i estetyczne. Nie jest tajemnicą, że wydaje fortunę na zabiegi. Może to robić, bo ją na to stać" - skomentował.

Madonna w Rock'n'Rollowej Hali Sław, 10 marca 2008