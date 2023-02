Madison Beer zaskakującą informację potwierdziła w swoich mediach społecznościowych. Wokalistka pokazała okładkę książki oraz dedykację.

"Moje wspomnienia 'The Half of It', będą wasze 25 kwietnia. To dla mnie surrealistyczne, że mogę to ogłosić i jestem podekscytowana, że mogę przekazać wam moją historię, którą z nikim jeszcze się nie dzieliłam" - napisała.

"Od podpisania kontraktu w wieku 12 lat do wszystkiego, co wydarzyło się później, aż do momentu, gdzie jestem teraz, mojej podróży do pogodzenia się ze wszystkim, co było wcześniej. Dotarcie tutaj zajęło mi wiele mrocznych chwil, ale czuje się niesamowicie gotowa, aby opowiedzieć wam te rozdziały mojego życia. Mam nadzieję, ze je pokochacie. Nie mogę się doczekać, aż ponownie się wam przedstawię" - dodała na Instagramie.



Beer zadedykowała książkę swojej mamie, bratu oraz ojcu. "Dziękuję. Wiem, że nie było wam łatwo" - napisała. Zadedykowała ją również sobie samej. "Dla młodszej Madison. Piszę o tym tutaj. Dzięki za doprowadzenie mnie w to miejsce" - czytamy.



Madison Beer pracuje nad nową płytą. Kiedy premiera?

Informacja o premierze książki jest tym bardziej zaskakująca, że do tej pory fani czekali na drugi album popularnej wokalistki.

Jesienią 2022 roku Beer zakończyła światową trasę koncertową i promocję debiutanckiego krążka "Life Support". Do tej pory wydała dwa single promujące nową płytę - "Dangerous" i "Showed Me (How I Feel In You With You)".

Kim jest Madison Beer?

Madison Beer to 23-letnia wokalistka, modelka i gwiazda mediów społecznościowych (na Instagramie obserwuje ją prawie 35 milionów użytkowników). Co ciekawe, piosenkarka ma też polskie korzenie.

"Wiem tylko, że jestem Polką [...]. Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie... Oboje są jednak Polakami" - powiedziała w wywiadzie, którego udzieliła Piotrowi Grabarczykowi.