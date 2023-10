"To, co zostawimy przyszłym pokoleniom jest dla mnie bardzo ważne" - podkreśla Maciek Raczkowski.



"Orzełek" ( posłuchaj! ) to drugi singel - po utworze "Bo, kocham las" (ponad 480 tys. odsłon) - który zapowiada jego debiutancką płytę. Tekst jest refleksją Maćka, bacznego obserwatora rzeczywistości, odnośnie potrzeby dialogu, którego deficyt odczuwalny jest na co dzień. Muzycznie utwór ponownie jest efektem współpracy z Michałem Sołtanem, który pracując nad muzyką i aranżacją, jako z inspiracji, skorzystał m.in. z wiedzy zdobytej na zajęciach z etnomuzykologii.

Reklama

Wideo Bo, Kocham Las | Maciek Raczkowski feat. Michał Sołtan | Official Music Video

"Tak naprawdę tekst tej piosenki powstał w 1997 roku, a dopiero niedawno, po wielu latach wyjąłem go z szuflady i zaskoczyłem się jak bardzo, a może nawet bardziej niż wtedy, jest aktualny. Pozwoliłem sobie zwrócić się w nim do Orzełka, który patronuje Polsce i w ten sposób wyrazić co mi leży na sercu, żeby zechciał wesprzeć nas w próbie znalezienia dialogu. Ja od zawsze jestem marzycielem, z marzeń powstało wiele pięknych i ważnych spraw w moim życiu. Stąd uznałem, że nie będę się ograniczać i udostępnię ten tekst publicznie, bo może, a nuż, okaże się, że jest też bliski innym osobom" - opowiada Maciek Raczkowski.

Wideo Orzełek Maciek Raczkowski Official Video

"W teledysku pojawia się mój wnuczek Gustaw, któremu chcę przekazać, że rozmowa ma ogromne znaczenie. Z wielkim wzruszeniem obserwowałem proces twórczy, gdyż oprócz wnuka, operatorem kamery był mój syn Konrad, a na okładce singla, jest obraz autorstwa mojej żony, Kasi. To nasza pierwsza wspólna produkcja w takim zespole" - dodaje.

Wspomniany Michał Sołtan znany jest m.in. z występów na balkonie podczas pandemii koronawirusa. To on odpowiada za muzykę, wszystkie instrumenty (gitary, bas, perkusja), aranżację, miks i mastering, a także jest współtwórcą scenariusza teledysku.



"Uniwersalne przesłanie tekstu Maćka zainspirowały mnie do sięgnięcia po m.in. wiedzę etnomuzykologiczną, którą zdobyłem podczas studiów w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. To, co było często podkreślane w ramach zajęć i wykładów z etnomuzykologii w kontekście Polski, to teoria o podziale na Polskę nieparzystą i parzystą. Obydwie piękne i oryginalne muzycznie. Wisła jako wewnętrzna granica, wschód natomiast metrum 3/4 i inne metra nieparzyste, z kolei zachód metrum 4/4 i inne metra parzyste. Wszystko w granicach Polski, czyli mimo podziałów można się rozumieć i wzajemnie inspirować. Różnorodność jest wspaniała" - podkreśla Michał Sołtan.

Maciek Raczkowski od wielu lat jest współwłaścicielem firmy produkującej zabawki, ale muzyka i miłość do gitary towarzyszy mu od zawsze. Wychował się na muzyce grup Breakout, Deep Purple czy Led Zeppelin, ale jest też otwarty na nowe muzyczne doznania.