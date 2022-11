Nowa piosenka daje nadzieję i wskazuje, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Michał Sołtan muzykę napisał cztery lata temu, bez tekstu, roboczo nazywając utwór "Zmiany", jednak piosenka powędrowała wówczas do do szuflady.

Latem tego roku słowa napisał Jarosław Maślanka, konsultując całość tekstu z Michałem.

"Cztery lata temu obejrzałem świetnie zrobiony dokument o Samie Cooke'u. Jego historia, postawa, nadzieja na lepsze jutro, wywarły na mnie olbrzymie wrażenie. Utwór na 6/8, jakim jest 'A Change Is Gonna Come', wycisnął łzy i poruszył bez reszty. To oczywiście inne brzmienie, inny, niezrównany feeling. Ale natchnął. I melodia wpadła. Niby jako refren, a jednak nie. Do zagrania na gitarze, choć nie tylko, przecież można i na trąbce" - mówi Michał Sołtan, zachęcając do nucenia melodii w cięższych chwilach.

Clip Michał Sołtan Nie mów nikomu

Od premiery poprzedniego singla "Spacer" minął już ponad rok. W tym czasie Michał Sołtan zagrał ponad 30 koncertów w całej Polsce, spotykając fanów, słuchaczy, którzy mieli okazję go poznać nie tylko dzięki jego piosenkom znanym ze stacji radiowych, czy internetu.

Przypomnijmy, że na początku pandemii koronawirusa Michał Sołtan wychodził na balkon swojego mieszkania ponad 60 dni z rzędu, dając właśnie poczucie nadziei. Akcja odbiła się echem na całym świecie, a nagrania zdobywały po kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy wyświetleń. Największym hitem był cover "Shallow" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy", który ma ponad 3,2 mln odsłon.



Na przełomie listopada i grudnia, Michał Sołtan rusza w kameralną, solową trasę w ponad 12 miastach Polski.

Kim jest Michał Sołtan?

Przypomnijmy, że szersza publiczność poznała Sołtana w dziewiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Później został finalistą konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu 2018. W 2017 r. wypuścił debiutancki solowy album "MaloGranie".

W walentynki 2021 r. Sołtan zaprezentował teledysk do piosenki "Zakochaj się", w którym wykorzystał ujęcia z prywatnego archiwum razem z narzeczoną, malarką Magdaleną Jankowską, która była wówczas w ciąży (pod koniec kwietnia na świat przyszedł ich syn - Tadeusz). Utwór znalazł się też w serialu "Papiery na szczęście".