Maciej Kossowski (Czerwono-Czarni): Wakacje z blondynką

"To była, blondynka, ten kolor włosów tak zwą, sprawiła, że miałem wakacje koloru blond" - to jeden z wakacyjnych przebojów, które powracają każdego lata. Wyśpiewał go Maciej Kossowski, najbardziej znany mieszkaniec Grudziądza, który z Cyganami powędrował w świat...

Maciej Kossowski na Festiwalu w Opolu w 1969 r. /Andrzej Wiernicki / Agencja FORUM

Lato 1967 roku. W Międzyzdrojach w muszli koncertują Czerwono-Czarni. "Dwudziestolatki, to ja i ty, zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny" - śpiewał Maciej Kossowski ( sprawdź tekst utworu! ). Po koncercie podchodzi do czekających fanów, a raczej fanek.

Reklama

Cóż, nie każdy jednak był tak utalentowany jak nasz bohater: smagły brunet z niewielką bródką w typie hiszpańskim, piosenkarz o niskiej, uwodzicielskiej barwie głosu, trębacz mający związki z jazzem i kompozytor piosenek nagranych przez Edwarda Hulewicza, Kasię Sobczyk, Henryka Fabiana, Jacka Lecha, Elżbietę Żakowicz i Alę Eksztajn.

Najbardziej znane jego przeboje to "Agatko pocałuj", "Dwudziestolatki", "Wakacje z blondynką", "Domowe strachy" ( posłuchaj! ), "Nie mówię żegnaj" ( posłuchaj! ), "Z cyganami w świat" ( posłuchaj! ), "To ty, Mario" ( sprawdź! ).

Wideo Maciej Kossowski - Dwudziestolatki

Do jego piosenek teksty pisali Jonasz Kofta, Bogdan Loebl, Marek Głogowski, Zbigniew Jerzyna. Współpracował z Warsaw Stompers, zespołem Zbyszka Namysłowskiego, z Tralabomba Jazz band i Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie.

Przez kilka lat Kossowski był solistą Czerwono-Czarnych, a z zespołem Tajfuny odbył mordercze tournee po ZSRR. Po powrocie współpracował, jako producent, kompozytor muzyki, aranżer i piosenkarz ze "Studiem Rytm" w Polskim Radio Warszawa. W latach 70. wyjechał z Polski i osiedlił się w USA.

Wideo Maciej Kossowski - Agatko pocałuj

W 2012 roku przyjechał do kraju i wystąpił na jedynym koncercie w trakcie święta swojego rodzinnego miasta Grudziądza. Niewiele się zmienił, może trochę przytył i zgolił bródkę... I co zaśpiewał? Oczywiście: "Ja mam dwadzieścia lat, ty masz dwadzieścia lat, nie będzie nigdy więcej, bo zakochani zawsze mają tylko dwadzieścia lat...".

11 lutego Maciej Kossowski skończył 82 lata.

Wideo Maciej Kossowski - Wakacje z blondynką