Machine Head: Antywalentynkowy singel "Circle the Drain"

"Circle the Drain" to nowy singel Machine Head, który ujrzał właśnie światło dzienne.

Robb Flynn (Machine Head) w akcji /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

W premierowym utworze kalifornijskiego Machine Head, w którego składzie figuruje obecnie znany z krośnieńskiego Decapitated, gitarzysta Wacław "Vogg" Kiełtyka, zagrał gościnnie Navene Koperweis (Entheos, Whitechapel, Animals As Leaders, Animosity).

Reklama

Robb Flynn, grający na gitarze wokalista i lider formacji z Oakland, określi singel "Circle The Drain" utworem antywalentynkowym. Skąd ów pomysł?

"Utwór ten został zainspirowany sytuacją jednego z moich znajomych, którego związek z dziewczyną zaczął się rozpadać po jego powrocie z Afganistanu. Zdradzała go, a potem wpadła w paranoję, że to on ją zdradza, co doprowadzało go do szaleństwa. Rozmawiałem z nim w walentynki i powiedział mi, że 'to tylko pogarsza sytuację' (circling the drain; dosłownie - spływa do kanału)... Ta fraza utkwiła mi w pamięci. Parę dni później włączyłem ją do utworu, nad którym pracowałem" - tłumaczy frontman Machine Head.



"W osobliwy sposób przypominało to moje ówczesne życie, czyli odejście dwóch członków zespołu, a co jeszcze dziwniejsze, dwie pary przyjaciół mojej żony i moich, też się rozwiodły. Nadszedł sezon rozstań, przyjaciele stawali po jednej lub drugiej stronie, niektórych przestano zapraszać, czuć było towarzyską i emocjonalną presję i wszystko to, co dzieje się, gdy związek się psuje" - wspomina Flynn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Machine Head: Nabrać energii TV Interia

"Obserwowanie, jak on z tego wychodzi, pomogło mi uporać się z zamieszaniem we własnym życiu. Tekst do 'Circle the Drain' był wynikiem mojego rozgoryczenia. To smutny utwór o nieudanym związku, ale i o pogodzeniu się z jego końcem i ruszeniu naprzód. Napisałem go w bardziej metaforyczny sposób, nie chciałem bowiem, żeby opowiadał o moim życiu, ale o życiu kogokolwiek, kto przechodzi ciężkie chwile. Być może numer ten nie przemówi do wszystkich, zwłaszcza tych, których związki są trwałe, ale jeśli nadejdzie kiedyś taki dzień, że coś w twoim życiu nie wypali, utwór ten będzie takim kołem ratunkowym, czymś, co pomoże ci wydostać się z mroku" - dodał wokalista Machine Head i były gitarzysta Vio-lence.



Przypomnijmy, że "Circle the Drain" to już drugi - po opublikowanym w październiku 2019 "Do Or Die" - singel Machine Head, który jest całkowicie nową kompozycją.



Posłuchaj utworu "Circle the Drain" Machine Head: