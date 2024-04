"Make You Mine" to ostatni singel Madison Beer, który ujrzał światło dzienne w lutym 2024 roku i zapowiada trzecią solową płytę wokalistki. Piosenkę gwiazda stworzyła razem z producentem i kompozytorem Leroyem Clampittem.

W lutym fani artystki mogli zobaczyć jedynie prostą wizualizację do utworu, w kwietniu dostali natomiast otrzymali pełnoprawny teledysk wyreżyserowany zarówno przez Madison Beer, jak i przez Aerin Moreno.

Reklama

Klip inspirowany jest kultowym horrorem "Zabójcze ciało" w reżyserii Karyn Kusamy. Role główne tamtej produkcji zagrały Megan Fox oraz Amanda Seyfried. Teraz w postać pięknej, ale i opętanej licealistki wcieliła się sama Madison Beer. Teledysk w niecałą dobę obejrzano ponad 1,2 miliona razy.



Kim jest Madison Beer? Gwiazda mediów społecznościowych i wokalistka ma polskie korzenie

Madison Beer to 24-letnia wokalistka, modelka i gwiazda mediów społecznościowych (na Instagramie obserwuje ją ponad 38 milionów użytkowników). Piosenkarka ma polskie korzenie.



"Wiem tylko, że jestem Polką [...]. Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie... Oboje są jednak Polakami" - powiedziała w wywiadzie, którego udzieliła Piotrowi Grabarczykowi.

Na początku 2012 roku, Madison zaczęła wrzucać covery popularnych piosenek na Youtube. Zdobyła w ten sposób uwagę Justina Biebera, który podzielił się jej wykonaniem "At Last" Etty James na swoim Twitterze. Nagranie błyskawicznie zdobyło popularność w internecie i wkrótce zapewniło Madison kontrakt z wytwórnią płytową.

Madison Beer osiągnęła bezprecedensowy sukces jako niezależna artystka. Jej pierwsza EP-ka "As She Pleases", wydana w 2018 roku, zdołała zgromadzić ponad 700 milionów odtworzeń. Piosenkarka zagościła z nią w TOP5 na iTunes w 18 krajach. Madison zyskała uznanie magazynów takich jak "Time", "Complex", "NME", "The Guardian" oraz "Billboard". W 2019 roku Madison podpisała nowy kontrakt z Epic Records.

Debiutancki album Madison Beer "Life Support" trafił do sprzedaży w lutym 2021 roku. Promowały go single: "Selfish" (zobacz!), "Dear Society" (posłuchaj!), "Good In Goodbye" (zobacz!), "Baby" (zobacz!), "Boyshit" oraz "Stained Glass".

W 2023 roku wydała płytę "Silence Beetwen Songs", a następnie ruszyła w trasę po Stanach Zjednoczonych i Europie. 5 marca 2024 roku - w dniu swoich 25. urodzin - piosenkarka wystąpiła w naszym kraju.