Norbi to znany polski wokalista, który zasłynął przed laty swoim wielkim przebojem "Kobiety są gorące". Do tej pory aktywnie koncertuje, pojawiając się na festiwalach i koncertach w niemalże całej Polsce. Niedawno próbował swoich sił także w branży telewizyjnej - został prezenterem i poprowadził program "Jaka to melodia?". Później widzowie TVP mogli go oglądać także w teleturnieju "Koło fortuny". Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w życiu prywatnym Norbi jest ojcem! Co prawda, jego córka niedawno skończyła 25 lat, więc jest już dorosłą kobietą, jednak muzyk w dalszym ciągu ją wspiera i jest obecny w jej życiu.