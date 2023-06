Przypomnijmy, że wokalista odsiaduje wyrok 30 lat pozbawienia wolności. Pod koniec czerwca 2022 roku w sądzie w Nowym Jorku R. Kelly został skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne, handel ludźmi i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej.

Kilka miesięcy później - w lutym 2023 roku - R. Kelly usłyszał drugi wyrok. Tym razem w sprawie federalnej, która toczyła się od sierpnia 2022 roku.

Wokaliście postawiono 13 zarzutów, w tym tworzenie i posiadanie dziecięcej pornografii, nakłanianie nieletnich do nielegalnej aktywności seksualnej oraz utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości.

Ostatecznie Kelly został skazany na 20 lat pozbawienia wolności, jednak sąd zgodził się, aby piosenkarz odsiadywał jednocześnie wyrok z tym, który zasądzono mu w Nowym Jorku.



R. Kelly skarży się na fatalne warunki w więzieniu. "Nie chcę tak skończyć"

Wokalista w najnowszym nagraniu, które udostępnił kanał RapHouseTV skarży się na fatalne sposób traktowania. Wokalista miał stwierdzić, że w więzieniu traktuje się go gorzej niż zwierzęta.

Kelly miał też przyznać, że boi się o swoje życie. "Nie zasługuję na śmierć, bo ktoś źle zdiagnozował lub zgadywał, co dzieje się z moją nogą. Nie powinienem umierać w ten sposób" - słyszymy w nagraniu.

W nodze wokalisty odkryto skrzepy krwi, co ostatecznie doprowadziło u niego do operacji ścięgien Achillesa. "Nie zrobili mi nawet prześwietlenia. Dlatego zabieram głos w tej sprawie, boje się o swoje życie tutaj. Ale kto by się nie bał. Traktują nas gorzej niż zwierzęta" - przekazał serwis.

Nagranie pokrywa się z tym, co w tym roku mówiła prawnik R. Kelly’ego - Jennifer Bonjean - która skarżyła się na złą jakość opieki zdrowotnej w zakładzie karnym, w którym przebywa wokalista.

"Nie chodzi jedynie o R. Kelly’ego. Każdy z więźniów zasługuje na opiekę zdrowotną. Służby są zobowiązane do zajęcia się tą sprawę kompetentnie" - mówiła w tym czasie stacji ABC7.