"Łzy same napływają do oczu". Widzowie Polsatu zachwyceni Kubą Badachem

W tym roku Wielkie Kolędowanie z Polsatem odbyło się na Podhalu. Najpiękniejsze świąteczne pieśni wybrzmiały w Bachledówce.

Podczas koncertu wystąpili m.in. Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Zakopower, Roxie Węgiel, Oskar Cyms, Mała Armia Janosika i Skaldowie.

Furorę zrobiło przejmujące wykonanie przeboju "Mario, czy ty wiesz" przez Kubę Badacha. Oryginalna piosenka "Mary, Did You Know?" powstała w 1991 r., a jej autorami są Mark Lowry (tekst powstał w 1984 r.) i Buddy Greene (muzyka). Po raz pierwszy utwór został wykonany przez gwiazdora sceny chrześcijańskiej Michaela Englisha.

Internauci zachwyceni Kubą Badachem podczas kolędowania z Polsatem

W późniejszych latach swoje wersje nagrywali m.in. Kathy Mattea (nagroda Grammy w 1993 r.), Wynnona Judd i Kenny Rogers, Clay Aiken, CeeLo Green, Pentatonix, Zara Larsson, Carrie Underwood i Dolly Parton.

Z kolei za polski tekst "Mario, czy ty wiesz?" odpowiada Piotr Nazaruk, muzyczny szef chóru TGD. To właśnie ten zespół nagrał swoją wersję z gościnnym udziałem Kuby Badacha, a ich wspólne nagranie zanotowało ponad 21 mln odsłon.

Wideo Kuba Badach - Mario, czy już wiesz? | Wielkie kolędowanie z Polsatem na Podhalu

Wersja Badacha z Wielkiego Kolędowania z Polsatem ma już ponad 230 tys. odsłon, a internauci rozpływają się w zachwytach.

"Pan Jakub ma wiele dobrych utworów, ale z tego wykonania będzie zapamiętany na zawsze", "Magia, anielski głos", "Wykonanie Kuby Badacha powoduje, że łzy napływają do oczu a gardło ściska wzruszenie. Jest cudowne, brak mi słów", "Najlepsze wykonanie", "Nikt tak nie dorównuje", "To było magiczne", "Aż mam ciarki", "To modlitwa w jego wykonaniu".