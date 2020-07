Łysy Adam Levine w nowym teledysku Maroon 5 "Nobody’s Love". Zobacz!

Do sieci trafił nowy klip zespołu Maroon 5 pt. "Nobody’s Love". Na jego potrzeby Adam Levine zgolił się na łyso.

Adam Levine zgolił włosy na potrzeby klipu "Nobody's Love" /Jason LaVeris /Getty Images

Teledysk do nowego singla grupy nakręcony został iPhonem przez Davida Dobkina, który współpracował z zespołem przy teledyskach do "Sugar", "Girls Like You" i "Memories".

W klipie widzimy zgolonego na łyso Adama Levine'a, palącego skręta.



Na końcu teledysku pojawia się informacja od American Civil Liberties Union (ACLU), czyli amerykańskiej organizacji non-profit, której celem jest obrona praw obywatelskich.

Czytamy w niej o chęci zakończenia "wojny o marihuanę" i dekryminalizacji używki w całych Stanach Zjednoczonych (obecnie marihuana zalegalizowana jest w części stanów, jednak prawo federalne nadal zakazuje jej posiadania).

"Nobody's Love" to kolejny singel po "Memories", który zapowiada siódmy album Maroon 5. Na razie nieznana jest data jego premiery.