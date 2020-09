Lunatic Soul: Zobacz teledysk "The Passage" z płyty "Through Shaded Woods"

Do sieci trafił teledysk "The Passage", będący pierwszym zwiastunem zapowiadanej już przez nas siódmej płyty Lunatic Soul, projektu Mariusza Dudy, wokalisty i multiinstrumentalisty znanego z grupy Riverside.

Mariusz Duda prezentuje nowy teledysk Lunatic Soul /Tomasz Pulsakowski /

Lunatic Soul to solowy studyjny projekt Mariusza Dudy, który w piątek (25 września) skończył 45 lat.

"'Shaded Woods' to nasze najgorsze traumy i koszmary, to nasze najtrudniejsze życiowe momenty. To również symbolika naszych obecnych, trudnych czasów. Przejście przez ten mroczny las ma symbolizować ich przezwyciężenie. Mam nadzieję, że ten nowy utwór, jak i cała nadchodząca płyta, będzie taką pochodnią, która nie dość, że pomoże nam oświetlić mrok, to jeszcze przyda się do odganiania potworów" - opowiada wokalista i multiinstrumentalista.



"Chciałem nagrać płytę dynamiczną, na której dużo się dzieje i gdzie mamy sporą dawkę muzyki związanej z transowym, mrocznym folkiem. Znalazły tu ujście wszystkie moje inspiracje m.in. Dead Can Dance czy szwedzką Hedningarną" - dodaje lider grupy Riverside, który równocześnie tworzy jeszcze odmienne stylistycznie utwory pod własnym imieniem i nazwiskiem.

"Through Shaded Woods" to kolejne muzyczne otwarcie Lunatic Soul, z pewnością najbardziej "dopieszczony" i najbardziej bogaty brzmieniowo album, ale również najjaśniejszy i najbardziej "pozytywny" w całej dyskografii.

Zobacz teledysk "The Passage":

Clip Lunatic Soul The Passage

Oto szczegóły siódmej płyty Lunatic Soul:



1. "Navvie"

2. "The Passage"

3. "Through Shaded Woods"

4. "Oblivion"

5. "Summoning Dance"

6. "The Fountain"

Bonus disc:

1. "Vyraj"

2. "Hylophobia"

3. "Transition II".