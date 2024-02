Niedawno Mary Austin zdecydowała się sprzedać dom po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku na aukcji Sotheby's wystawiła niemal całą zawartość posiadłości, czyli wszelkie pamiątki po Mercurym. Przychód z unikatowych transakcji wyniósł aż 40 mln funtów. Sprzedaż Garden Lodge wynika z tego, że Austin po tym, jak jej dzieci poszły na studia, mieszka w domu sama.

"Aukcja była ogromna. Nie byłam pewna, jak będę się czuła w tym momencie. Ale zdałam sobie sprawę, że nadszedł czas. Tak naprawdę to był mój dom tylko z nazwy. Pracowałam nad tym domem z nim i dla niego, i zawsze będzie jego. To było jego marzenie, jego wizja" - mówiła o posiadłości w "Business Times".

Freddie Mercury i Garden Lodge: Dom wokalisty Queen na sprzedaż. Jak wygląda w środku?

Sprzedażą słynnej posiadłości zajmuje się agencja Knight Frank. Wszystkim zainteresowanym uchyliła rąbka tajemnicy, jak dom wygląda w środku.

Fani artysty nie są zadowoleni. Trwa to już od momentu aukcji pamiątek po Mercurym z września. Choć przez ostatnie lata poirytowana Mary Austin usuwała kartki i kwiaty pozostawiane pod drzwiami przez fanów, to dodatkowo zamontowała jeszcze ściągane pleksy, by zabezpieczyć mury i drzwi przed niszczeniem. Teraz zdezorientowani fani boją się, że stracą miejsce do upamiętnienia legendy muzyki.

"Sprzedaż Garden Lodge to dla mnie smutna i bolesna wiadomość. Ponieważ nie ma grobu Freddiego. Gdzie powinniśmy się udać?" - piszą fani.