Christina Aguilera zdecydowała się rozpocząć współpracę z platformą Airbnb i wynająć swoje luksusowe mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Las Vegas Strip. Ta okolica to jedna z największych atrakcji turystycznych światowej stolicy rozrywki.

Mieszkanie gwiazdy można wynająć na dwie noce - od 29 lutego do 2 marca. Wcześniej jednak to sama Aguilera ze wszystkich zgłoszeń wybierze czterech szczęśliwców. Wśród najważniejszych warunków tej osobliwej "loterii" jest ukończenie 21 roku życia, a także zapewnienie sobie transportu do Las Vegas. Od razu zapowiedziała, że planuje dla wybranych osób "seksowny weekend w Mieście Grzechu".

Luksusowe mieszkanie Christiny Aguilery do wynajęcia. Jest pewien warunek

Mieszkanie autorki hitu "Beautiful" urządzone jest w dość nowoczesnym stylu i posiada cztery sypialnie i tyle samo łazienek. W ogrodzie można odpocząć m.in. w dość sporym basenie. Ale dla wielu z pewnością ważniejsze od metrażu mieszkania czy wyglądu przestrzeni będzie fakt, że Aguilera zaplanowała dla gości kilka wspólnych aktywności - m.in. wieczór "wypełniony szczerymi rozmowami przy drinku", a także sesję zdjęciową. Wraz z choreografką Sarah Mitchell gwiazda przeprowadzi lekcję burleski, czyli sztuki performatywnej, która łączy elementy tańca, aktorstwa i striptizu.