LP i nowa płyta "Heart Of Mouth". Związek na skraju rozstania (teledysk "Recovery")

Pamiętana z wielkiego przeboju "Lost On You" amerykańska wokalistka LP, czyli Laura Pergolizzi, 7 grudnia wydaje swoją piątą płytę. Kolejną zapowiedzią "Heart to Mouth" jest utwór "Recovery".

LP na okładce płyty "Heart Of Mouth" /materiały prasowe

Laura Pergolizzi, znana jest szerszej publiczności jako LP. Urodzona w Nowym Jorku (ma włoskie korzenie) wokalistka i kompozytorka, zasłynęła współpracą z m.in. Rihanną ("Cheers"), Christiną Aguilerą ("Beautiful People"), Cher ("Red") i Ritą Orą.

Wideo LP: Taka jestem i taka będę (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Swoją karierę rozpoczęła w 1998 r., a trzy lata później wydała debiutancki album "Heart-Shaped Scar". Do swoich nagrań powróciła w 2014 r., gdy ukazała się jej trzecia płyta "Forever for Now" z singlem "Into the Wild".

W 2016 roku LP wydała EP-kę "Death Valley", która zawiera m.in. wykorzystany w głośnym serialu stacji Netflix "Orange Is The New Black" utwór "Muddy Waters" oraz wielki przebój "Lost On You" (ponad 53 mln odsłon).

W teledysku do "Lost On You" wystąpiły modelka Laura Hanson Sims oraz inna wokalistka Lauren Ruth Ward, prywatnie partnerka LP (para jest razem od połowy 2015 roku, wcześniej Pergolizzi, umawiała się z Tamzin Brown). Tekściarka w wywiadzie dla magazynu "The Advocate" w 2008 roku, zdradziła, że nie przyznała się swojej matce o orientacji seksualnej zanim ta zmarła. "Mój tata sądził natomiast, że to stan przejściowy. Jednak nie obchodziło i nadal nie obchodzi mnie, co uważał" - stwierdziła LP.

Clip LP Lost On You

Sprawdź "Lost On You" w serwisie Tekściory.pl!

Promujący album "Lost On You" singel "Other People" powstał po rozstaniu z poprzednią dziewczyną.

Zdjęcie Lauren Ruth Ward i LP w 2016 r. / Jason Kempin / Getty Images

"W tej piosence chciałabym wyrazić mniej więcej taką myśl: 'Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa, jeśli możesz być z tymi ludźmi, z którymi chciałaś być, gdy byłaś ze mną'. Wtedy mogłam już to powiedzieć bez złośliwości, z pozytywną energią" - mówiła LP, której w klipie "Other People" ponownie towarzyszyła Lauren Ruth Ward.

Clip LP Other People

Sprawdź tekst "Other People" w serwisie Tekściory.pl!



Nadchodzący album "Heart To Mouth" zapowiadany jest jako najbardziej osobiste wydawnictwo w karierze LP.

"Kiedy staję przed mikrofonem i zaczynam myśleć o melodiach, czuję bezpośrednie połączenie z mojego serca do strun głosowych. W przeszłości musiało zaistnieć całe miasto pełne ulic, które wymagały mojej uwagi. Teraz czuję, że mam jedną, główną autostradę do komunikowania emocji. Bez względu na to, czy są to bardziej smutne piosenki czy wielkie hymny, wszystkie mają to samo źródło" - podkreśla LP.

Clip LP Girls Go Wild

Po pierwszym singlu "Girls Go Wild" wokalistka zaprezentowała "Recovery". Teledysk przedstawia historię związku na skraju rozstania.

"Jak na ironię, napisałam 'Recovery' z perspektywy zdradzonej osoby, a chwilę później znalazłam się w tym samym położeniu. To jest cholernie złe uczucie. Nigdy w pełni tego nie zrozumiesz, dopóki nie znajdziesz się po obu stronach. Strasznie źle jest złamać komuś serce, ale jeszcze gorzej, gdy to twoje jest łamane" - mówi LP.

Clip LP Recovery

Oto szczegóły płyty "Heart Of Mouth":

1. "Dreamcatcher"

2. "When I’m Over You"

3. "One Night In the Sun"

4. "Girls Go Wild"

5. "Recovery"

6. "The Power"

7. "Dreamer"

8. "House On Fire"

9. "Hey Nice To Know Ya"

10. "Die For Your Love"

11. "Shaken"

12. "Special".

Wideo LP: Nie jest to typowa kariera (Dzień Dobry TVN/x-news)