Lou Lou Safran jest córką pochodzącej z Poznania Natalii Safran i jej męża Petera Safrana, brytyjskiego producenta filmowego pracującego w Hollywood. Sama podkreśla, że w sercu czuje się w stu procentach Polką, a wśród swoich największych inspiracji wymienia Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Wodeckiego i Jacka Różańskiego. Na liście jej muzycznych fascynacji znajdują się również Jeff Buckley, Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Alex Turner, Triggerfinger, Deftones i America.

Niespełna 18-letnia dziewczyna (urodziny świętuje w grudniu) na wielkim ekranie jako aktorka debiutowała już jako 8-latka. Zagrała wówczas w romansie Nicholasa Sparksa "Wybór" jako córka pary bohaterów - w tym filmie pojawiły się piosenki "Daylight" (posłuchaj!) zaśpiewana przez Natalię Safran i "Black Betty" w wykonaniu Natalii i jej brata Mikołaja Jaroszyka, z którym tworzą duet The Forevers .

Lou Lou pojawiła się też jako sierota prześladowana przez diabelską lalkę w "Annabelle: Narodziny zła" (najbardziej kasowa część z uniwersum horroru "Obecność") i małej rólce w filmie akcji DC Studio "Shazam: Furia Bogów".

Instagram Post Rozwiń

Nastolatka największą pasją obdarza jednak muzykę, od lat pisząc swoje własne piosenki. W styczniu pojawił się jej pierwszy singel "My Own Yellow Brick Road", a teraz do sieci trafił teledysk "Feel Your Love" . Te nagrania zapowiadają szykowany na jesień debiutancki album "How To Hang Out With Friends Like Nothing's Wrong".

Wideo ☀️ Lou Lou Safran 🌅 Feel Your Love 🌵

"'My Own Yellow Brick Road' napisałam kiedy miałam dwanaście lat, a 'Feel your love' może rok później, ale dopiero w zeszłym roku nabrałam wystarczającej wprawy warsztatowej, żeby móc jednocześnie moje piosenki odpowiednio zaaranżować, zagrać i nadać im takiego brzmienia, jakie zawsze chciałam, żeby miały. Mój pierwszy album to rezultat mojego procesu rozwijania się jako muzyka, ale też mojego dojrzewania, więc była to naprawdę karkołomna robota" - śmieje się Lou Lou Safran, która jest autorką wszystkich tekstów i muzyki do swoich piosenek.

Instagram Post Rozwiń



"Feel Your Love" to piosenka zainspirowana siłą miłości, która pomaga przebrnąć przez najciemniejsze momenty życia.

Teledysk został nakręcony na pustyni Mojave w Kalifornii, gdzie Lou Lou się urodziła (czas dzieli między Poznań a Los Angeles).

"Zawsze kochałam tę pustynię, bo jest ona miejscem dla mnie zupełnie mistycznym. Przywozili mnie tu rodzice kiedy byłam mała, wiec jej niesamowite wibracje, rozgrzane pejzaże, dźwięki i zapachy noszę w sobie od kiedy tylko pamiętam. Kiedy przyszła pora na zilustrowanie piosenki, wiedziałam od razu, ze chcę wrócić na Mojave Desert. Złożyło się też szczęśliwie tak, że po bujnych wiosennych deszczach Mojave przechodzi teraz okres nieznanego dotąd rozkwitu. Pełna jest dzikich kwiatów, ptaków i strumieni do tej pory tu niewidzianych. Kręcenie mojego pierwszego teledysku było naprawdę niezapomnianym doświadczeniem, a moja piosenka unosząca się wśród skał nabrała dodatkowej energii. Mojave za każdym razem zmienia trochę człowieka" - podkreśla Lou Lou Safran.

Instagram Post Rozwiń

To właśnie na pustyni Mojave był kręcony teledysk "Big Wave" z udziałem Natalii Safran i Mikołaja Jaroszyka, w którym zagrała czteroletnia wówczas Lou Lou. Ten klip wyreżyserował Dan Kneece, operator i prawa ręka Davida Lyncha ("Twin Peaks", "Dzikość serca", "Blue Velvet").

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Safran Big Wave