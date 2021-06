Lorde wydała nowy singel "Solar Power". To będzie wielki hit wakacji?

Do sieci trafił długo wyczekiwany, nowy singel Lorde. Utwór zapowiada nowy album gwiazdy.

Lorde wypuściła nowy singel /Ophelia Mikkelson /materiały prasowe

Reklama

Odświeżający powrót do korzeni Lorde, czyli "Solar Power", to lekki, letni utwór zainspirowany folkowymi songwriterami z lat 60. i 70. oraz popem z wczesnych lat zerowych. The Mamas & The Papas czy Crosby, Stills & Nasz spotykają TLC, Destiny’s Child i All Saints.

Clip Lorde Solar Power

Reklama

W piosence gościnnie pojawiają się Jack Antonoff (gitara i bas) oraz Phoebe Bridgers i Clairo (chórki).

"Solar Power" trafiło do serwisów cyfrowych niemal dokładnie cztery lata od premiery ostatniej płyty Lorde - "Melodrama" ukazała się 16 czerwca 2017.

Lorde na Open'er Festival 2017 1 / 10 1 lipca na Open'er Festival wystąpiła długo wyczekiwana przez wiernych fanów, nowozelandzka wokalistka Lorde. Zobacz zdjęcia! Źródło: fot. Karol Stańczak/karolstanczak.com udostępnij

Początkowo spekulowano, że singel ukaże się 21 czerwca. Piosenkarka zdecydowała się jednak wypuścić piosenkę dużo wcześniej.



Zdjęcie Lorde na okładce singla "Solar Power" / materiały prasowe

Nowy singel to również zapowiedź nowego albumu wokalistki, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Pochodząca z Nowej Zelandii gwiazda nowy materiał promować będzie m.in. na przyszłorocznym festiwalu Primavera.