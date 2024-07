Krakowska Tauron Arena 21 lipca była świadkiem prawdziwego muzycznego spektaklu. Lenny Kravitz, znany ze swojej charyzmy i scenicznej energii, porwał publiczność do wspólnej zabawy. Fani mogli usłyszeć nie tylko kultowe utwory takie jak "Fly Away", "It Ain't Over 'Til It's Over" czy "Again", ale także najnowsze kompozycje z albumu "Blue Electric Light".