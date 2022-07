Grupę Łobuzy tworzą Bogumił "Boogie" Romanowski i Filip Pacholczyk. Ich największym przebojem jest piosenka "Ona czuje we mnie piniądz", która ma na koncie ponad 100 mln odsłon. Jeszcze lepszym wynikiem może pochwalić się "Zbuntowany anioł" (ponad 118 mln).

Inne popularne utwory formacji to "Łobuz kocha najbardziej" z Pięknym Dawidem (44 mln), "Dla ciebie kupię se spodnie" (33 mln), "Pupy" (18 mln) czy "Yakuza" z udziałem Ronniego Ferrari (15 mln).



Wokalista Bogumił "Boogie" Romanowski był jedną z gwiazd programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W dziesiątej edycji show Polsatu (2018 r.) zajął szóste miejsce, a najlepiej oceniono jego głośno komentowany (także w USA) występ jako Drake'a.

Kim są Topky?

Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

We wrześniu 2021 r. dziewczyny zaprezentowały swój debiutancki singel "Szpile". Kolejne piosenki również cieszyły się sporym powodzeniem - "Bez wad", "All for You" (cover przeboju szwedzkiej grupy Ace of Base), "Znów spina (Long Island)" i "Dzban".

W ostatnim czasie Topky zaprezentowały utwór "Jeden taniec, jedna noc", w którym wystąpiły razem z MiłymPanem i grupą Defis. W dwa miesiące od premiery klip zgarnął ponad 15 mln odsłon.

Teraz dziewczyny połączyły siły z Łobuzami, a ich wspólna piosenka "Dawaj mi pyska" podbija sieć. Za teledysk odpowiada Przemysław Gomuła.

