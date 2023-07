Grupę Łobuzy tworzą Bogumił "Boogie" Romanowski i Filip Pacholczyk. Ich największym przebojem jest piosenka "Ona czuje we mnie piniądz", która ma na koncie ponad 105 mln odsłon. Jeszcze lepszym wynikiem może pochwalić się "Zbuntowany anioł" (ponad 124 mln).

Inne popularne utwory formacji to "Łobuz kocha najbardziej" z Pięknym Dawidem (49 mln), "Dla ciebie kupię se spodnie" (34 mln), "Dawaj mi pyska" z grupą Topky (28 mln), "Pupy" (18 mln) czy "Yakuza" z udziałem Ronniego Ferrari (17 mln).



Wokalista Bogumił "Boogie" Romanowski był jedną z gwiazd programu "Twoja twarz brzmi znajomo" . W dziesiątej edycji show Polsatu (2018 r.) zajął szóste miejsce, a najlepiej oceniono jego głośno komentowany (także w USA) występ jako Drake'a.

Łobuzy i Joanna Krupa łączą siły. "Dżoana" hitem sieci

Teraz duet wypuścił nową piosenkę "Dżoana" , w której połączył siły z modelką Joanną Krupą. Jurorka programu "Top Model" nie tylko zagrała w teledysku, ale jest też współautorką tekstu.



Nagranie porusza kwestię ochrony praw zwierząt (Krupa od dawna angażuje się w liczne akcje charytatywne związane ze zwierzętami). W klipie nakręconym przez Przemysława Gomułę modelka zagrała fikcyjną Dr Dżoanę.



"To co, Eurowizja?", "Super inicjatywa, brawo", "Tego się nie spodziewałem - wyszło świetnie", "Joanna Krupa ma dystans do siebie proporcjonalny do odległości Polski od USA" - zachwycają się internauci w komentarzach.



