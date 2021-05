Little Mix łączy siły z Saweetie. Zobacz klip "Confetti"

Popowe gwiazdy z Little Mix powracają z nowym singlem "Confetti".

Little Mix wydały nowy singel /Sony Music /materiały prasowe

Nadszedł czas na nową aranżację tytułowego utworu z najlepiej sprzedającego się albumu zespołu o nazwie "Confetti". Nowa wersja piosenki powstała już bez Jesy Nelson, która w zeszłym roku pożegnała się z formacją.



To ulubiony kawałek fanów, który został wzbogacony o gościnny występ Saweetie. Ta kooperacja nadała mu zupełnie nowego brzmienia.

Perrie Edwards, Jade Thirlwall i Leigh-Anne Pinnock, czyli Little Mix to najpopularniejsza kobieca grupa na świecie.



Clip Little Mix Confetti - ft. Saweetie

Sprzedały ponad 60 milionów albumów i posiadają 19 milionów regularnych słuchaczy w Spotify. Na platformie Youtube zgromadziły ponad trzy miliardy wyświetleń, a we wszystkich serwisach streamingowych aż 12 miliardów odtworzeń!



W tym roku grupa zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów z singlem "Sweet Melody". Był to ich piąty utwór na szczycie listy. Ich szósty album "Confetti" zrodził try hitowe single, a grupa została nominowana do nagrody BRIT, której gala odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Już w 2022 roku Little Mix powrócą na trasę koncertową.

Little Mix na Brit Awards 2017 1 / 6 Grupa Little Mix była jedną z gwiazd gali Brit Awards 2017 Źródło: Getty Images Autor: Gareth Cattermole udostępnij