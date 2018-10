Little Big "Skibidi": Zwariowani Rosjanie podbijają sieć! (zobacz teledysk)

Rosyjski zespół Little Big podbija sieć. Wszystko za sprawą teledysku "Skibidi", który w ciągu tygodnia wyświetlono ponad 17 milionów razy.

Teledysk Little Big do utworu "Skibidi" swoją premierę miał 5 października i natychmiast stał się hitem sieci. Wszystko za sprawą oryginalnej choreografii, która pojawiła się w nagraniu.

Sam zespół zaprasza do kopiowania ich tańca i publikowania efektów wideo pod hasztagiem #skibidichallenge na Youtube i Instagramie.

Internauci od razu stwierdzili, że Rosjanie stworzyli własną wersję "Gangnam Style" PSY.

Singel promuje czwarty album zespołu "Antipositive Pt. 2" wydany w październiku tego roku.



Kim są autorzy hitu "Skibidi"?

Zespół Little Big powstał w 2013 roku w Petersburgu. W swojej twórczości czteroosobowy skład łączy hip hop z elektroniką, a swój gatunek nazwali funeral rave. Formację tworzą: Ilija "Iljicz" Prusikin, Siergiej "Gokk" Makarow, Soffija Tajurskaja i Anton Lisow.

Warto dodać, że teledyski promujące drugi krążek grupy "Funeral Rave" - "Big Dick" i "Give Me Your Money" (nagrany z ekscentrycznym Tommym Cashem) doczekały się nagród na Berlin Music Video Awards 2016. "Big Dick" wyróżniono w kategorii najbardziej tandetny klip a "Give Me Your Money" w kategorii najlepszy wykonawca.