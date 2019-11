Little Big: "Go Bananas". Powtórzy sukces "Skibidi"?

Znana z viralowego przeboju "Skibidi" grupa Little Big zaprezentowała nowy teledysk.

Każdy nowy utwór Little Big podbija internet /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

"Go Bananas" to jednocześnie tytuł wydanej dzisiaj EP-ki zespołu. Na płycie usłyszymy również opublikowaną niedawno piosenkę "Rock-Paper-Scissors".

Clip Little Big GO BANANAS

Little Big tworzą: Ilia Prusikin, Sergiej "Gokk" Makarow, Olimpja Iwlewa i Mr. Clown - czterej artyści, którzy wspólnie od 2013 roku specjalizują się w muzyce rave.

Zespół ma na koncie współpracę m. in. z brytyjskim triem Clean Bandit, z którym wspólnie nagrali utwór "Arriba".

Podbili internet teledyskiem do "Skibidi". Klip z charakterystycznym tańcem obejrzano w serwisie Youtube ponad 309 milionów razy.

Clip Little Big SKIBIDI

Little Big w ciągu sześciu lat istnienia zagrali niemal w całej Europie, supportowali Dope D.O.D., grali na wielu festiwalach, gdzie dzielili scenę między innymi z takimi artystami, jak Snoop Dogg, Queens Of The Stone Age, Die Antwoord, Prodigy, Skrillex, Sepultura, Dub FX.



Ich kanał na Youtube ma prawie 4,5 miliona subskrypcji, a wszystkie klipy na platformie zgromadziły ponad miliard wyświetleń.