Lisa Stansfield apeluje do fanów: Przestańcie mnie obmacywać

Wokalistka pop Lista Stansfield zaapelowała do fanów, aby nie łapali jej za biust, gdy robią sobie z nią zdjęcia.

Lisa Stansfield w 1997 roku /Galuschka/ullstein bild /Getty Images

52-letnia Lisa Stansfield przyznała, że wielokrotnie była ofiarą niestosownych zachowań ze strony jej fanów. Wokalistka zdradziła, że zdarzało jej się upominać fanów, aby w trakcie robienia sobie z nią zdjęć, trzymali ręce przy sobie.

"Spróbuj zrobić sobie z kimś zdjęcie na spotkaniu i jeszcze kogoś pozdrów, gdy ktoś przez cały czas próbuje złapać twój biust" - stwierdziła podczas podcastu Whie Wine Question Time Yahoo! "To dzieje się cały czas, mówię wtedy ‘czy możesz trzymać ręce z dala od moich piersi’" - wyjaśniała

Przy okazji rozmowy wokalistka zdradziła, jak włoscy promotorzy próbowali zmusić ją do wykonania duetu z jedną z tamtejszych gwiazd.

"Organizowali festiwal w San Remo... Uznałam, że duet z włoską gwiazdą byłby wyjątkowo naiwny. Powiedziałam im więc 'nie chcę tego robić'" - tłumaczyła.



"Nie wiedzieli, że rozumiem język włoski. Przy kolacji zaczęli mnie obgadywać i nazywać głupią Angielką. Po wszystkim powiedziałam im: 'Przepraszam panowie, ale jeśli chcecie rozmawiać o mnie, to róbcie to w moim języku'" - opowiadała.

Kariera Lisy Stansfield trwająca przeszło trzy dekady zaowocowała wieloma sukcesami - ponad 20 milionów sprzedanych płyt oraz dziesięć międzynarodowych hitów takich jak "All Around the World", "Change" czy "All Woman".



Na przełomie lat 80. i 90. Lisa Stansfield była jedną z najciekawszych artystek pop na świecie. Wystąpiła w duecie z George'em Michaelem i Queen oraz jeden z jej utworów znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Bodyguard".