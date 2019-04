Lisa Pagliano nie żyje. Wokalistka Roses and Cigarettes miała 35 lat

W wieku zaledwie 35 lat zmarła Lisa Pagliano, wokalistka i współzałożycielka amerykańskiego duetu Roses and Cigarettes.

"Z ciężkim sercem informujemy o śmierci naszej ukochanej Jenny, która zmarła 26 marca. Jenny odeszła spokojnie w swoim domu w Santa Monica w Kalifornii, otoczona najbliższą rodziną i przyjaciółmi" - czytamy.

Reklama

Nazywana Jenny Lisa Pagliano stworzyła zespół Roses and Cigarettes razem z Angelą Petrilli w 2013 r.

Dwa lata później ukazał się ich imienny debiutancki album, krótko po tym, gdy u wokalistki zdiagnozowano nowotwór piersi II stopnia.

W lutym tego roku duet wydał drugą płytę "Echoes and Silence". Znalazł się na niej utwór "Fast As I Can", który został zainspirowany walką Lisy z chorobą.

Wówczas rak był już w IV stadium, z przerzutami.

"To piosenka o tym, żeby największe wyzwanie, przed którym stanąłeś w życiu, nie powstrzymało cię przed spełnianiem marzeń" - mówiła wtedy w rozmowie z Billboardem.

Wideo Fast As I Can by Roses & Cigarettes (Official Music Video)

Angela Petrilli pożegnała swoją koleżankę z zespołu we wzruszającym wpisie na Instagramie.



"Kiedy się spotkałyśmy po raz pierwszy, wiedziałam, że jest wyjątkowa. Poczułam to głęboko w duszy. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Jej energię, jej śmiech i ten głos. Nigdy nie słyszałam czegoś podobnego" - napisała.