Lisa Lopes na świat przyszła 27 maja 1971 roku i już od najmłodszych lat interesowała się muzyką. Pasję rozbudził w niej ojciec, Ronald, na co dzień pracujący w wojsku.

Profesjonalną karierę Lopes rozpoczęła w grupie 2nd Nature wraz z Cystal Jones i Tionne Watkins (czyli T-Boz). Wkrótce w składzie nastąpiły roszady. Z grupy wypadła Jones, a na jej miejsce dołączyła Rozonda "Chilli" Thomas.

To właśnie w takim składzie uformował się zespół TLC, który w najbliższych latach miał podbijać listy przebojów i stał się jednym z najbardziej popularnych żeńskich zespołów lat 90.

TLC w trakcie ponad dekady działalności sprzedały ponad 65 mln płyt. Największym komercyjnym sukcesem był drugi album "CrazySexyCool" z listopada 1994 roku (z przebojami "Waterfalls", "Creep" i "Red Light Special"), który dał zespołowi m.in. pierwsze dwie nagrody Grammy i cztery statuetki MTV Video Music Awards. Upadek ze szczytu był bolesny, bo raptem kilka miesięcy później członkinie grupy musiały ogłosić bankructwo (m.in. na skutek niekorzystnych kontraktów z menedżerką i wytwórnią).

Po rozwiązaniu problemów finansowych, TLC szybko wróciły do ekstraklasy, a trzecia płyta "FanMail" (1999) okazała się kolejnym sukcesem. Na listach przebojów królował singel "No Scrubs", a na półkach wokalistek pojawiły się statuetki m.in. American Music Awards, MTV VMA i kolejne trzy Grammy.

W międzyczasie w grupie zaczął narastać konflikt pomiędzy Lisą Lopes, a Watkins i Thomas. Left Eye w pewnym momencie zakończyła działalność z koleżankami, które postanowiły wydać jeszcze płytę "3D" i zamilknąć na długi czas.

W 2001 roku ukazała się debiutancka solowa płyta Lopes "Supernova", którą promował singel "The Block Party".



Rok później raperka udała się do Hondurasu w ramach "duchowych rekolekcji" razem z m.in. grupą r'n'b Egypt. W tym kraju gwiazda zamierzała założyć centrum edukacyjne dla dzieci (w ramach swojej Lisa Lopes Foundation).

25 kwietnia doszło do tragicznego wypadku z udziałem Lisy. Kierowane przez Left Eye Mitsubishi Montero Sport zjechało z drogi, by uniknąć kolizji z nadjeżdżającym z przeciwka innym pojazdem. Auto kilkakrotnie przekoziołkowało, uderzając w drzewa. Lopes i trójka pasażerów wypadli z samochodu - najpoważniejszych obrażeń doznała siedząca za kierownicą 30-letnia artystka, która jako jedyna poniosła śmierć.

Ostatnie chwile Lisy Lopes przed śmiercią zostały uwiecznione na taśmie wideo. Jak to możliwe?

Raperka jakiś czas przed feralnym wypadkiem zaczęła nagrywać dokument na swój temat. W taki właśnie sposób powstał również materiał z wypadku drogowego, w którym zginęła Left Eye. W nagraniu widzimy raperkę prowadzącą SUV-a i trzymającą metalowe pudełko. Film nakręcił pasażer siedzący na przednim siedzeniu.

Gdy Lopes podaje pudełko jednej z trzech pasażerek siedzących z tyłu, traci kontrolę nad pojazdem i nagle zbacza z drogi. Na filmie widać, jak raperka krzyczy z przerażenia. W ostatnim ujęciu widać rów, do którego wpada auto. Po chwili film się urywa.



Materiał znalazł się w pośmiertnie stworzonym dokumencie na temat Lisy Lopes "Last Days Of Left Eye", który wyemitowano w VH1 w maju 2007 roku.



Tymczasem na przełomie pierwszej dekady XXI wieku "T-Boz" i "Chilli" znów zaczęły działać pod szyldem TLC (szczególnie w Japonii, gdzie cieszyły się dużą popularnością). Pod koniec 2013 r. losy zespołu przypomniał biograficzny film "CrazySexyCool: The TLC Story", który w dniu premiery na antenie VH1 przyciągnął ponad 4,5 mln widzów.

W styczniu 2015 r. wokalistki rozpoczęły internetową zbiórkę w crowdfundingowym serwisie Kickstarter na nagranie piątej i ostatniej płyty. Z pomocą fanów zamierzały zebrać 150 tysięcy dolarów na sesje w studiu z producentami i inżynierami dźwięku. Akcja osiągnęła planowany poziom w ciągu zaledwie tygodnia, a w sumie udało się im zebrać ponad 430 tys. dol.

Na płytę "T-Boz" i "Chilli" przyszło poczekać jednak aż ponad dwa lata. Wydany w hołdzie dla "Left Eye" album "TLC" nie zawiera jednak żadnej nowej muzyki z udziałem zmarłej raperki. To efekt braku zgody od rodziny Lisy Lopes.

"To jakieś szaleństwo. Nie pozwolili nam na wykorzystanie jej rapu dopóki nie zapłacimy pieniędzy" - mówi Rozonda Thomas w rozmowie z CNET.com, dodając, że muzyka nad którą pracowała "Left Eye" przed śmiercią miała bardziej "poetycki" klimat.

"To nie powstrzymało nas, żeby oddać hołd naszej siostrze" - dodaje "Chilli".



Na "TLC" znalazło się 12 utworów. W singlowym "Way Back" dziewczyny wspiera raper Snoop Dogg.

