Wypuszczony do sieci utwór nigdy wcześniej nie był publikowany i powstał w trakcie sesji nagraniowych do ostatniego albumu formacji, "One More Light". To właśnie wtedy, jak wyjaśnił Shinoda, udało się nagrać kilka piosenek, które ostatecznie na płytę nie trafiły. Kompozycje mogłyby stanowić dodatki, albo materiał na kolejny album. Niestety w 2017 roku, dwa miesiące po wydaniu krążka, wokalista formacji, Chester Bennington popełnił samobójstwo.

Na wiele lat niewydane utwory trafiły zwyczajnie do szuflady, bo pozostali członkowie, choć nie wykluczali powrotu, nie chcieli niczego na siłę przyspieszać, ani tym bardziej szukać nowego wokalisty. Coś jednak drgnęło w 2020 roku.

To wtedy Shinoda poinformował fanów o istnieniu kilku utworów, które zasadniczo są dokończone i mają szansę w przyszłości trafić do rąk słuchaczy. W tym samym roku swojej premiery doczekała się piosenka "She Couldn’t", zarejestrowana w 1999 roku. Tym utworem muzycy uczcili 20. rocznicę debiutu Linkin Park. 1 października kolejnym singlem zostało demo utworu "In the End". Z kolei w ubiegłym roku muzycy wypuścili niepublikowany wcześniej singiel "Lost".

Ostatecznie czas "Friendly Fire" nadszedł 23 lutego 2024 roku. Nagranie światło dzienne, a towarzyszy mu specjalny teledysk nagrany jeszcze za życia Chestera Benningtona.

Muzycy Linkin Park o nowym utworze i nowym wydawnictwie

"Jest to piosenka z 'One More Light', którą zmiksowaliśmy wraz z paroma innymi kawałkami, żeby sprawdzić, czy nadaje się na album czy użyjemy ją na stronie B singla" - tak na temat nowego numeru wypowiedział się Mike Shinoda.



Nieco więcej na ten temat powiedział Brad Delson.

"'Friendly Fire' zawsze był jedną z naszych ulubionych podczas sesji 'One More Light'. Z utworem było jednak coś nie do końca ok, dlatego gdy dotarliśmy do mety, uznaliśmy że odłożymy go na później. Kiedy zaczęliśmy później szukać jakiegoś niewydanego utworu, który mógłby znaleźć się w naszej kolekcji niewykorzystanych hitów, byłem pod wrażeniem jego mocy wokalu, historii i dźwięku. Okazało się, że ta piosenka jest nam bliższa niż nam się wydawało. Spotkaliśmy się więc, aby połączyć w niej niektóre elementy, które z jakiegoś powodu nie ujawniły się podczas sesji 'One More Light'. (...) To piękna, fascynująca rozdzierająca serce historia, która dziś do mnie przemawia" - komentował.



"Friendly Fire" zapowiada specjalne wydawnictwo ze strony Linkin Parks, na którym znajdzie się 20 singli grupy, nagrane w latach 2002 - 2023. Wspomniana płyta ukaże się 12 kwietnia, a znają się na niej takie przeboje jak: "Crawling", "Faint", "In The End", "One Step Closer" i "Numb".

Co dalej z Linkin Park?

Po śmierci Chestera Benningtona w 2017 roku, odnosząca ogromne sukcesy grupa Linkin Park zawiesiła swoją działalność. Grupa skupia się obecnie na wydawaniu reedycjach starego materiału i publikacjach nieznanych piosenek. Na razie nie ma jednak mowy o powrocie z nowym materiałem lub koncertami. Ucichły też wszystkie plotki na temat zastąpienia Benningtona nowym głosem, którym miał zostać Deryck Whibley z Sum 41, ten jednak stanowczo temu zaprzeczył.



Najpopularniejszy debiut XXI wieku. Jak Linkin Park podbiło świat?

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000).

To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.