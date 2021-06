Lil Loaded nie żyje. Raper miał zaledwie 20 lat

Lil Loaded, autor hitu "6locc 6a6y" zmarł w wieku 20 lat. Na razie nieznana jest oficjalna przyczyna śmierci młodego rapera.

Lil Loaded miał zaledwie 20 lat /PRINCEWILLIAMS /Getty Images

Spekuluje się, że raper popełnił samobójstwo. W nocy przed śmiercią, która nastąpiła 31 maja, młody gwiazdor miał opublikować list pożegnalny, w którym przepraszał za swoje błędy. Policja jednak nie potwierdza tych doniesień.

Jesienią ubiegłego roku Lil Loaded śmiertelnie ranił swojego przyjaciela Savage'a Boosiego. W lutym 2021 roku usłyszał zarzut pozbawienia życia. Wkrótce ponownie miał stanąć przed sądem. Wyrok miał mieć decydujący wpływ na rozwój jego kariery.

Lil Loaded mimo młodego wieku miał na swoim koncie kilka rapowych hitów, takich jak: "Gang Unit" (39 mln wyświetleń), "6locc 6a6y" (28 mln), "Link Up (8,5 mln wyświetleń) oraz "Out My Body" (10 mln wyświetleń).



