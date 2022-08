Wgląd w to, jak przebiegał incydent z udziałem Lil Durka, daje nagranie na Twitterze, które zamieścił jeden z uczestników koncertu.

Podczas wykonywania jednego z utworów 29-latek przechadzał się po krawędzi sceny. W pewnym momencie wystrzeliły działka pirotechniczne z dymem - prosto w twarz rapera. Otumaniony tym muzyk zakrył twarz koszulką i pozostał przed dłuższą chwilę w tej pozie. Muzyka na koncercie ucichła. Raper po krótkiej przerwie postanowił jednak kontynuować swój występ.

Lil Durk został zraniony wystrzałem z działka pirotechnicznego podczas koncertu

"Chromolić to, koniec z dymem, zróbmy to" - powiedział do publiczności, po czym wrócił do rapowania.

Dzień później Lil Durk zamieścił na Instagramie post ze zdjęciem, na którym widzimy go siedzącego na szpitalnym łóżku z zakrytym, zabandażowanym okiem.

"Z powodu incydentu, który wydarzył się na scenie podczas Lollapalooza w Chicago, zrobię sobie przerwę i skupię się na swoim zdrowiu" - napisał pod fotografią. Dodał, że postanowił dokończyć swój koncert z szacunku dla swoich fanów.

Raper nie doprecyzował, czy wystąpi na swoim najbliższym zakontraktowanym koncercie - 13 sierpnia w Bostonie, ani czy w połowie września rozpocznie swoją trasę koncertową.

