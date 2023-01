62-letni Christy Dignam cierpi na amyloidozę, czyli tzw. skrobawicę. Choroba polega na gromadzeniu się w tkankach i narządach nierozpuszczalnego białka (amyloidu), co doprowadza do stopniowego uszkodzenia kluczowych organów (m.in. nerki i wątroba).



Wokalista do szpitala został przyjęty w lipcu 2022 roku i był tam leczony przez 6 miesięcy. Obecnie jednak muzyk przebywa w domu.

"W odpowiedzi na dużą liczbę otrzymanych zapytań od mediów. Od grudnia Christy jest w domu i jest pod troskliwą opieką rodziny, która wspierana jest przez zespół opieki paliatywnej. Rodzina dziękuje wszystkim za pamięć o Christym w swoich modlitwach" - czytamy.



Kim jest Christy Dignam?

Christy Dignam to założyciel i lider irlandzkiego zespołu Aslan, który powstał w 1982 roku. Na koncie mają takie przeboje jak: "Crazy World" i "This Is". Grupa w 2023 roku miała odbyć trasę koncertową po Irlandii.

Członkowie Aslan wystosowali w tej sprawie swój komunikat, w którym przyznają, że są "zdruzgotani, a wszystkie wydarzenia zostają odwołane". "Zdrowie Christy'ego było i jest naszym priorytetem. To była trudna droga dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla niego" - czytamy.

Dignam w ostatnich latach otwarcie opowiadał o swoich problemach ze zdrowiem. Zanim zdiagnozowano u niego nieuleczalną chorobę, walczył z uzależnieniem od heroiny. Z tego powodu wyrzucono go z jego zespołu pod koniec lat 80.