Lider Volbeat w deathmetalowym projekcie. Asinhell debiutuje

Mowa o płycie "Impii Hora", która trafi na sklepowe półki z nalepką Metal Blade Records. Premierę debiutu Asinhell zaplanowano na 29 września.

Wyjaśnijmy, że oprócz grającego tu na gitarze Michaela Poulsena, w składzie parającego się oldskulowym death metalem Asinhell figurują perkusista Morten Toft Hansen z duńskiej grupy Raunchy, oraz niemiecki wokalista Marc Grewe, weteran gatunku i były frontman kultowego Morgoth.



Pierwszy longplay Asinhell pilotuje numer "Fall Of The Loyal Warrior".

"Ten utwór to poniekąd hołd dla zespołów, które uwielbiam, w tym Bolt Thrower, Entombed, Autopsy, Grave i Darkthrone" - powiedział Michael Poulsen, na co dzień lider "elvismetalowców" z Volbeat .

Reklama

Z kompozycją "Fall Of The Loyal Warrior" Asinhell możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Asinhell - Fall of the Loyal Warrior (LYRIC VIDEO)

Asinhell - szczegóły albumu "Impii Hora" (tracklista):

1. "Fall Of The Loyal Warrior"

2. "Inner Sancticide"

3. "Island Of Dead Men"

4. "Trophies"

5. "The Ultimate Sin"

6. "Wolfpack Laws"

7. "Desert Of Doom"

8. "Pyromantic Scryer"

9. "Impii Hora"

10. "Foj For Helvede".