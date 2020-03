Lider Batushki zarażony koronawirusem. To "pacjent zero" na Podlasiu

Lider metalowej formacji Bathushka – Krzysztof Drabikowski – potwierdził, że jest zarażony koronawirusem. Muzyk w rozmowie z TVN24 zdradził, jak wyglądało zdiagnozowanie jego przypadku.

Krzysztof Drabikowoski zaraził się koronawirusem podczas trasy / Youtube /

Wczoraj (17 marca) Ministerstwo Zdrowia podało, że w województwie podlaskim zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa. Szybko okazało się, że pierwszym zarażonym jest lider metalowego zespołu Batushka Krzysztof Drabikowski (przypomnijmy, że działa również drugi skład pod tą nazwa, którym dowodzi Barłomiej Krysiuk).

Muzyk potwierdził wyniki testu na Instagramie, a o swoim przypadku opowiedział też w TVN24. Zdradził m.in., że zaraził się podczas europejskiej trasy koncertowej formacji, podczas której promowała album "Panihida".

"Wokół mnie przewinęło się mnóstwo ludzi. Pod koniec dwutygodniowej trasy koncertowej po Europie pojawiły się objawy przeziębienia. Jasne dla nas było to, że to może być ten niesławny wirus. Dlatego od 12 marca, dnia, w którym wróciłem do Polski, nie wychodziłem z domu. Do absolutnego minimum ograniczyłem kontakt z innymi ludźmi. Odciąłem od świata na wszelki wypadek. No i czekałem, kiedy ktoś się mną wreszcie zajmie" - mówił stacji.



Drabikowski zdradził, że próbował skontaktować się z m.in. ze szpitalem zakaźnym i inspekcją sanitarną, jednak za każdym razem odbijał się od drzwi. Ostatecznie jednak muzyk przeszedł testy, które dały pozytywny wynik.

Obecnie lider Batushki przebywa w szpitale zakaźnym w Białymstoku. Jak sam stwierdził, jest stan jest całkiem dobry.

"Leżę na czteroosobowej sali, ale jestem tu sam. Personel ogranicza kontakt do minimum" - dodał.

Rodzina muzyka objęta została nadzorem epidemiologicznym.



Batushka vs Batushka

Przypomnijmy, że w środowisku muzycznym głośno było o konflikcie Krzysztofa Drabikowskiego i Bartłomieja Krysiuka. W efekcie obecnie na scenie działają dwie Batushki. O prawach do używania nazwy ostatecznie ma zdecydować sąd. Jesienią 2019 roku skład Krysiuka zdecydował się nie koncertować za granicą do czasu rozwiązania sporu.