W październiku ubiegłego roku, jeden z głosów Oasis ( posłuchaj! ) ogłosił następcę wydanego w 2019 roku albumu "Why Me? Why Not?". Na premierę "C'mon You Know" przyjdzie nam poczekać jeszcze do końca maja, ale już teraz możemy usłyszeć pierwszy singel z albumu. Utwór "Everything's Electric" wyprodukował Greg Kurstin.





Wideo Liam Gallagher - Everything's Electric (Lyric Video)

Współtwórcą nowej piosenki Gallaghera jest Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana), którego możemy usłyszeć także za perkusją. Debiut utworu na żywo ma odbyć się już 8 lutego, podczas Brit Awards 2022.



Liam Gallagher co jakiś czas odkrywa kolejne karty dotyczące swojej tegorocznej trasy koncertowej. Na pewno zagra dwa koncerty w Knebworth Park w czerwcu. Mają one z przytupem uświetnić premierę nowego albumu. Na scenie obok Gallaghera podczas festiwalu pojawią się jeszcze m.in. Kasabian, Michael Kiwanuka, Fat White Family oraz Goat Girl. Każdy z koncertów będzie miał 250 tysięczną publiczność. W tym samym miejscu, niemal 26 lat temu, odbył się słynny koncert Oasis.