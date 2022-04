W październiku ubiegłego roku, jeden z głosów Oasis ( posłuchaj! ) ogłosił następcę wydanego w 2019 roku albumu "Why Me? Why Not?". Na premierę "C'mon You Know" przyjdzie nam poczekać jeszcze do końca maja. Drugi singel z płyty nosi ten sam tytuł, co krążek.

To kolejny w repertuarze muzyka dość hałaśliwy, a zarazem głęboko zakorzeniony w rock'n'rollu utwór. Na saksofonie gościnnie udziela się Ezra Koenig (Vampire Weekend). "Mam dość bycia twardzielem" - przyznaje Liam, który teraz ma dość wojowania ze światem, a woli cieszyć się obecnością ukochanej rodziny i lojalnych fanów. Za produkcję piosenki odpowiada Andrew Wyatt, od dawna współpracujący z Gallagherem.

Clip Liam Gallagher C'mon You Know (Visualiser)

Całkiem niedawno pojawił się też inny, premierowy utwór z udziałem specjalnego gościa, którego Gallagher nazwał "jednym z ostatnich, prawdziwych rockmanów". Mowa tu o byłym perkusiście Nirvany! Utwór "Everything's Electric" wyprodukował Greg Kurstin.



Wideo Liam Gallagher - Everything's Electric (Lyric Video)

Współtwórcą piosenki Gallaghera jest Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana), którego możemy usłyszeć także za perkusją. Debiut utworu na żywo odbył się 8 lutego, podczas Brit Awards 2022.



Liam Gallagher co jakiś czas odkrywa kolejne karty dotyczące swojej tegorocznej trasy koncertowej. Na pewno zagra dwa koncerty w Knebworth Park w czerwcu. Mają one z przytupem uświetnić premierę nowego albumu. Na scenie obok Gallaghera podczas festiwalu pojawią się jeszcze m.in. Kasabian, Michael Kiwanuka, Fat White Family oraz Goat Girl.

Każdy z koncertów będzie miał 250-tysięczną publiczność. W tym samym miejscu, niemal 26 lat temu, odbył się słynny koncert Oasis. Muzyk na swoim koncie ma jeszcze dwa albumy studyjne - "As You Were" (2017) i "Why Me? Why Not" (2019), które dotarły na szczyt UK Official Album Chart. Wydał także płytę akustyczną - "MTV Unplugged" (2020).