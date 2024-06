Nowa płyta progresywnych metalowców z Norwegii, uczestników tegorocznej edycji Mystic Festival, powstała w sztokholmskim studiu Ghost Ward pod okiem Davida Castillo. Miksem zajął się Anglik Adam Noble, a masteringiem niemiecki producent Robin Schmidt. Z wszystkimi trzema fachowcami Norwegowie współpracowali już wcześniej.

Na okładce "Melodies Of Atonement" znajdziemy zdjęcie amerykańskiego fotografa Johna Dolana, którego opracowaniem zajął się hiszpański grafik Ritxi Ostáriz.

"Podczas tworzenia tego albumu naszym celem było usunięcie wszystkich orkiestralnych pierwiastków i skoncentrowanie wszystkiego wokół członków zespołu. Symfoniczne aranżacje rozwinę później w swoim solowym projekcie. Dla Leprous to z pewnością spora zmiana. Celem było tym razem przechodzenie od razu do rzeczy i uwypuklenie naszych indywidualnych cech" - podkreśla Einar Solberg, grający na klawiszach wokalista Leprous.

Reklama

Następca płyty "Aphelion" (2021 r.) ujrzy światło dzienne 30 sierpnia nakładem - powiązanej z niemiecką Century Media Records - wytwórni InsideOut Music, która od ponad trzech dekad specjalizuje się w progresywnym rocku i metalu.



Norwegowie opublikowali właśnie "Silently Walking Alone", drugi singel z nowego materiału.

"'Silently Walking Alone' to pierwszy utwór na tym albumie, a zarazem taki, który posiada zupełnie inny klimat w porównaniu z poprzednią płytą. Jest bardzo elektroniczny, podniosły, prosty i ciężki. Brzmieniowo to poniekąd siostrzany utwór (pierwszego singla) 'Atonement', przygotujcie się jednak na kilka niespodzianek, jeśli chodzi o resztę albumu" - zaznaczył Solberg, który - podobnie jak kilku innych członków Leprous - figuruje również w koncertowym składzie solowego projektu Ihsahna, frontmana Emperor.

Teledysk "Silently Walking Alone" możecie zobaczyć poniżej:

Wideo LEPROUS - Silently Walking Alone (OFFICIAL VIDEO)

Leprous - szczegóły albumu "Melodies Of Atonement" (tracklista):

1. "Silently Walking Alone"

2. "Atonement"

3. "My Specter"

4. "I Hear The Sirens"

5. "Like A Sunken Ship"

6. "Limbo"

7. "Faceless"

8. "Starlight"

9. "Self-Satisfied Lullaby"

10. "Unfree My Soul".