"Teraz jest nas troje. Nasza mała Carmel Allegra urodziła się 22 lipca 2022 r." - czytamy w notce zamieszczonej przez artystkę pod zdjęciem, na którym trzyma niemowlę. Większość twarzy dziecka znajduje się poza kadrem.

Na brzuchu Carmel spoczywa nie tylko ręka Leony, ale także jej męża, producenta i choreografa Dennisa Jaucha. Jej partner zamieścił na swoim profilu instagramowym identyczne podpis i zdjęcie.

Zwyciężczyni brytyjskiego "X Factora" ujawniła, że jest w ciąży, pod koniec marca. Opublikowała wtedy na Instagramie zdjęcie w dopasowanej czarnej sukience, która podkreśla jej ciążowe krągłości, wraz z notką: "Nie mogę się doczekać, by spotkać się z tobą latem". Następnie, na początku maja podzieliła się wideorelacją z baby shower - przyjęcia z okazji niedalekich narodzin dziecka.

Leona Lewis i Dennis Jauch

Jauch i Lewis zostali rodzicami trzy lata po tym, jak stanęli na ślubnym kobiercu. Co interesujące, pobrali się w toskańskiej posiadłości Stinga. Piosenkarka związała się z młodszym od siebie o cztery lata niemieckim choreografem w 2010 r. Poznali się na jej trasie koncertowej "The Labyrinth", przy której on pracował jako tancerz.