Left Cross: Album "Upon Desecrated Altars" gotowy. Kiedy premiera?

"Upon Desecrated Altars", pierwsza od sześciu lat płyta deathmetalowego zespołu z Richmond w stanie Wirginia, powstał w Viva Studio pod okiem Matthew Michela. Miksem zajął się Arthur Rizk, a masteringiem - w swoim angielskim studiu Resonance Sound - Dan Lowndes. Autorem okładki jest Chorwat Duje Aljinovic.

Następca opublikowanego niezależnie debiutu "Chaos Ascension" (2017 r.) będzie pierwszym materiałem Left Cross w barwach uznanej kanadyjskiej Profound Lore Records, która zaplanowała premierę "Upon Desecrated Altars" na 10 listopada. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Reklama

Amerykanie wypuścili niedawno nową kompozycję "The Blood Of Mars", której możecie posłuchać poniżej:

Wideo LEFT CROSS - The Blood Of Mars (official audio)

Left Cross - szczegóły płyty "Upon Desecrated Altars" (tracklista):

1. "Debellation"

2. "The Blood Of Mars"

3. "Deity Of Molten Iron"

4. "Burning Raids"

5. "Upon Desecrated Altars"

6. "Unbinding The Covenant"

7. "Inexorable March"

8. "Unhallowed Oaths"

9. "Pyramid Of Conquered Skulls"

10. "Celestial Wound".