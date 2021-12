Jak podają media, Lee Emmerson był zaszczepiony dwoma dawkami szczepionki i przebywał w szpitalu z powodu innych problemów zdrowotnych. "Miał problemy zdrowotne, które dodatkowo narażały go na zakażenie wirusem COVID-19" - powiedziała mediom jego żona, Monik Emmerson, która była z nim 34 lata.



The Five Man Electrical Band powstał z powodu zmian, jakie zaszły w grupie The Staccatos, która zaistniała w Ottawie w 1963 roku. Emmerson dołączył do grupy, stając się jego frontmanem i głównym autorem tekstów. Grupa wydała kilka przebojów, znanych głównie w Kanadzie. W 1969 roku zmieniła nazwę, a rok później wydała drugą płytę, "Good-byes and Butterflies". To z niej pochodził międzynarodowy przebój "Signs".



"Byliśmy na Route 66 gdzieś w Nevadzie, wczesny wieczór, zachodzące słońce" - opowiadał o powstaniu hitu Emmerson w 2004 roku. "Na tym odcinku drogi, tam były ogromne skały pokryte graffiti, 'Jesus Loves Maria', i niekończące się znaki reklamowe, idź tutaj, zrób to, i pomyślałem, co za wstyd, wszystkie te znaki zasłaniające piękną scenerię i mówiące nam, co mamy robić. Wkurzyło mnie to" - twierdził w rozmowie z Ottawa Sun.



"Signs" zostało wydane jako singel w 1971 roku. Z miejsca trafił na trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100. Podczas gdy The Five Man Electrical Band nigdy nie wydał utworu, który przyniósłby grupie kolejny tak duży sukces, to w Kanadzie nadal zostawał rozpoznawalnym i lubianym zespołem. Grupa rozwiązała się w 1975 roku, a Emmerson stanął na czele reaktywowanego zespołu dziesięć lat później.



Ted Gerow, klawiszowiec Five Man Electrical Band, także wyraził swoje ubolewanie z powodu śmierci Emmersona. "Miałem siostrę, ale nigdy nie miałem brata, poza tym, że miałem Lesa" - stwierdził ze smutkiem. Dodał też, że najwspanialszym dziełem pobytu Emmersona na ziemi jest jego piosenka "Signs". "To stało się hymnem. Więc wyobraź sobie, że jest to twoim epitafium - że napisałeś piosenkę, którą wszyscy znają" - powiedział Gerow.