Rod Stewart w Łodzi: I'd like to see your face again [RELACJA] Mimo tego apelu Imagine Dragons zdecydowali się zagrać koncert w Baku we wrześniu ubiegłego roku. Wokalista System of a Down został teraz zapytany przez serwis Metal Hammer o swoje uczucia związane z tym wydarzeniem.



"Jeśli jesteś tak ślepy na sprawiedliwość, to zagrasz koncert w kraju, który nielegalnie głodzi inny kraj, co potwierdził Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Amnesty International, Human Rights Watch... Jeśli nadal tam grasz, nie wiem, co powiedzieć o tobie jako człowieku. Nie interesuje mnie twoja muzyka. Jeśli jesteś złym człowiekiem, nie obchodzi mnie to. Mam zero szacunku dla tych ludzi" - ostro skomentował Serj Tankian.



Zdjęcie Serj Tankian / Daniel Knighton / Contributor / Getty Images

System of a Down wspiera Armenię

Tankian i jego zespół System of a Down od dawna otwarcie krytykują politykę Azerbejdżanu wobec Armenii i Górnego Karabachu. W 2020 roku, po raz pierwszy od 15 lat, wydali nowe utwory, aby zebrać fundusze wspierające Armenię w tym konflikcie. Tankian podkreśla, że artyści mają moralny obowiązek nie wspierać reżimów, które łamią prawa człowieka.