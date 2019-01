Lauren Jauregui: Posłuchaj singla "More Than That" i zobacz zapowiedź klipu

Do sieci trafił drugi singel Lauren Jauregui "More Than That". Wokalistka zapowiedziała również klip do numeru, który pojawi się w sieci 18 stycznia.

Lauren Jauregui opublikowała singel i zapowiedziała teledysk /Christopher Polk /Getty Images

"More Than That" (posłuchaj!) to drugi singel Lauren Jauregui, byłej wokalistki składu Fifth Harmony. Za jego produkcję odpowiadali Charlie Handsome & Murda Beatz.

Przed premierą o piosenkarka latynoskich korzeniach pokazała również okładkę singla, na której leży na kwiatach w prześwitującym podkoszulku i ręką zasłania piersi.

"Pozwalam, aby [płyta] była jak najbardziej organiczna. Sporo piszę i odkrywam siebie. Każda piosenka otrzymuje nowe życie, więc czasem tworzę je z zupełnych strzępków" - opowiadała - ET.com.

Posłuchaj "More Than That":



Wideo Lauren Jauregui - More Than That (Official Audio)

Jauregui opublikowała również zapowiedź teledysku, który w sieci pojawi się już 18 stycznia.