Laura Bączkiewicz na co dzień uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Oprócz muzyki interesuje się również dubbingiem, podkładając głos bohaterom bajek.

Szerszej publiczności dała się poznać w piątej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań Bączkiewicz przed trenerami wykonała utwór "Dancing Queen" Abby i odwróciła trzy fotele. Następnie trenerzy rozpoczęli targowanie się o uczestniczkę. Dawid Kwiatkowski, aby przekonać 10-latkę, zademonstrował swoje umiejętności akrobatyczne i zrobił gwiazdę. I to być może ostatecznie przesądziło, gdyż Laura trafiła do drużyny Kwiatkowskiego.

Na etapie Bitew wykonała utwór "Dobrze jest, jak jest" i znalazła się w gronie dziewięciu finalistów. W finale można było usłyszeć ją w piosence "Conga".



W 2022 r. Laura Bączkiewicz zgłosiła się do programu "Szansy na Sukces", który był również eliminacjami do Eurowizji Junior 2022. W finale zmierzyła się z trójką młodych wokalistów wyłonionych w poprzednich etapach: Natalią Smaś, Aleksandrem Malągiem i Idą Wargskog. Laura jako pierwsza w historii "Szansy na Sukces" do finału dostała się dzięki Złotemu Biletowi. To właśnie ona została wybrana reprezentantką Polski z piosenką "To the moon" / "Lot na księżyc" ( zobacz! ).



Laura Bączkiewicz na Eurowizji Junior 2022

W Erywaniu (Armenia) wokalistka z Konina zajęła ostatecznie 10. miejsce. Rok po eurowizyjnym występie prezentuje premierowy singel "Do chmur" ( posłuchaj! ).

"Utwór został napisany, aby podkreślić, że udział Laury w Eurowizji Junior to dopiero początek jej muzycznej drogi. Minęło już 12 miesięcy od jej nominacji jako reprezentantki Polski, a ona nadal rozwija swój talent, koncertuje i realizuje się jako młoda wokalistka oraz aktorka dubbingowa. Piosenka ta, emanująca charyzmą i optymizmem Laury, symbolizuje jej nieustające dążenie do spełniania marzeń" - mówi Mariusz Urbaniak, menedżer i trener wokalny Laury Bączkiewicz.

Autorami piosenki "Do chmur" są Monika Mimi Wydrzyńska (tekst, muzyka) i Andrzej Jaworski (muzyka). Za klip odpowiadają Maciej Piwowarczyk i Celleron Pro Filmowanie.