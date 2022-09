W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

Tegoroczną reprezentantkę wyłoniono w f finale programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2022", w którym wzięła udział czwórka młodych wokalistów: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz, która jako pierwsza w historii "Szansy na Sukces. Eurowizja Junior 2022" do finału dostała się dzięki Złotemu Biletowi.

Reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2022 została Laura Bączkiewicz z piosenką "To the moon" / "Lot na księżyc" ( zobacz! ).

Eurowizja Junior 2022: Rafał Brzozowski o szansach Laury Bączkiewicz

Po finale na temat Laury i jej piosenki w rozmowie z portalem "Jastrząb Post" wypowiedział się Rafał Brzozowski.

"Fajnie, bardzo melodyjna piosenka. Bardzo fajny temat. Myślę, że to wchodzi w głowę i po drugim przesłuchaniu tej piosenki możemy z powrotem sobie nią nucić. Bardzo dobrze rokuje" - skomentował Brzozowski.

Czy Laura ma szansę na wygraną w konkursie?

"Będzie ciężko. Nawet nie chodzi o piosenkę i Laurę. Myślę, że jak już wygraliśmy dwa razy, a Sara James praktycznie wygrała po raz trzeci, bo brakło jej tylko 6 punktów, to będzie bardzo trudno, żeby tę passę cały czas podtrzymywać. Ja bym bardzo chciał, bo w tej dziecięcej Eurowizji jesteśmy najlepsi, i to śmiało mogę powiedzieć od kilku lat po prostu top of the top" - dodał wokalista.

Przypomnijmy, że Rafał Brzozowski reprezentował Polskę podczas Eurowizji 2021 roku z piosenką "The Ride". Artysta zajął 14. miejsce, w związku z czym nie dostał się do finału.

