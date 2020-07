Lana Del Rey zapowiedziała nową płytę. Kiedy premiera?

Artystka za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła, że zapowiadany od kilku miesięcy zbiór wierszy, pt. "Violet Bent Backwards Over The Grass", wyjdzie 28 lipca.

Lana Del Rey zdradziła swoje plany /FOX /Getty Images

Pierwsza edycja projektu zostanie udostępniona w formie audiobooka.



Reklama

Zaznaczyła, że o oprawę muzyczną projektu zadbał jej bliski współpracownik Jack Antonoff. Wiersze zostaną wydane także w formie klasycznego, papierowego tomiku, ale na pozycję, która ma mieć 112 stron, poczekamy do 29 września.

"Niektóre wiersze przyszły do mnie w całości, a nad innymi pracowałam starannie dobierając każde słowo, by były idealne" - oświadczyła. "Są eklektyczne, uczciwe i nie próbują być niczym innym niż są. Dlatego jestem z nich dumna" - dodała.

Poezję można będzie kupić za dolara (wcześniej artystka argumentowała, że jej myśli nie da się wycenić), z czego 50 centów zasili organizacje wspierające północnoamerykańskich Indian. "Niezależnie od tego, czy chodzi o respektowanie ich praw, czy o to, by zachowali własną, dziewiczą ziemię ". Dodaje, że to jej osobiste "zadośćuczynienie" i "działanie naprawcze" oraz hołd dla kraju, który bardzo kocha.

Lana Del Rey kończy 35 lat 1 / 9 Lana Del Rey urodziła się 21 czerwca 1985 roku na Manhattanie w Nowym Jorku jako Elizabeth Woolridge Grant. Gdy miała rok, razem z rodziną przeniosła się do Lake Placid. Tam zaczęła śpiewać w chórze kościelnym. Źródło: Getty Images Autor: Tim Mosenfelder/WireImage udostępnij

Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej o problemach Indian, piosenkarka odsyła do strony Navajowaterproject.org i uświadamia, że: "1 na 3 Navajo wciąż nie ma umywalki ani toalety. Oznacza to, że 1/3 rodzin Navajo codziennie przywozi wodę do domu. Dostęp do bieżącej wody stał się ważniejszy niż kiedykolwiek podczas kryzysu COVID-19. W maju wskaźnik zakażeń w narodzie Navajo wyniósł około 2500 na 100 tys. mieszkańców - był wyższy, niż Nowym Jorku (...)".

Na temat nowej płyty "śpiewanej", która miała się ukazać w tym roku, wokalistka na razie się nie wypowiedziała.