Lady Gaga na MTV VMA 2020: O krok od wpadki

Lady Gaga zgarnęła sześć statuetek podczas tegorocznej gali MTV VMA oraz w spektakularny sposób zaprezentowała utwory z płyty "Chromatica". Jak jednak dostrzegli widzowie, gwiazda była blisko sporej wpadki.

Lady Gaga podczas występu na MTV VMA 2020 /Kevin Winter /Getty Images

Szalejąca na świecie pandemia koronawirusa (a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) sprawiła, telewizja MTV zdecydowała się na organizację gali rozdania nagród VMA w całkowicie nowatorski sposób. Początkowo impreza miała zostać zorganizowana w Barclays Center w Nowym Jorku, potem postanowiono rozbić ją na kilka miejsc.

Reklama

Część gwiazd swoje występy nagrała jeszcze przed startem transmisji, część wystąpiła na świeżym powietrzu. Na green screenie zorganizowano, bezpieczny dla obsługi i gwiazd specjalny czerwony dywan.

Największą wygraną wieczoru została Lady Gaga. Wokalistka odebrał nagrody w kategoriach: utwór ("Rain On Me") roku, artysta roku, najlepsza współpraca i zdjęcia. Ponadto Gadze przyznano po raz pierwszy statuetkę MTV Tricon Award, w zasłudze za wybitne dokonania na wielu polach (muzyka, film, działalność charytatywna, moda).



MTV VMA 2020: Szaleństwa sceniczne Lady Gagi 1 / 8 Lady Gaga na MTV VMA Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Gaga wykonała również medley swoich utworów z płyty "Chromatica" - "Enigma", "Chromatica II", "911", "Rain On Me" i "Stupid Love", kilkakrotnie przebierając się na scenie i cały czas nosząc specjalną maskę. Na scenie przez chwilę towarzyszyła jej również Ariana Grande.

To właśnie podczas wykonywania choreografii do "Rain On Me", wokalistce omal nie wyskoczyła pierś, co szybko dostrzegli widzowie.

Wspomniany fragment zaczyna się w nagraniu poniżej około czwartej minuty: