Lady Gaga: Michael Polansky jest miłością mojego życia

Lady Gaga w wywiadzie podczas programu "Morning Joe" przyznała, że Michael Polansky jest miłością jej życia. Magazyn "People" ujawnił natomiast szczegóły związku piosenkarki z biznesmenem.

Przypomnijmy, że Lady Gaga potwierdziła, że jest w związku w lutym 2020 roku. Jej wybrankiem jest inwestor i milioner Michael Polansky. Para spotyka się od grudnia 2019 roku.

Podczas wywiadu dla stacji MSNBC (program "Morning Joe") Gaga opowiadała m.in. o koncercie "One World: Together At Home", który odbędzie się w nocy z 18 na 19 kwietnia czasu polskiego. Wokalistka wspomniała również o działalności jej fundacji i pomocy ludziom z problemami psychicznymi. To właśnie wtedy wokalistka stwierdziła, że Polansky jest "miłością jej życia".

"Fundacja Born This Way, moja mama, Cynthia Germanotta i współzałożycielka Maya [Enista Smith] pracują obecnie z miłością mojego życia nad sposobami pomocy dla chorych psychicznie" - przyznała. Wokalistka dodała, że chodzi o stworzenie pewnego rodzaju aplikacji, jednak nie sprecyzowała, co miałaby ona robić.



Wokalistka i Polansky wspólnie spędzają samoizolację. Według informacji "People" przedsiębiorca zamieszkał u gwiazdy i towarzyszy jej w trakcie pandemii. To nie koniec - para mimo krótkiego stażu już snuje wspólne plany.



Coraz więcej doniesień na temat wspólnego życia Gagi i jej nowego partnera zbiegło się z wywiadem, którego gwiazda udzieliła magazynowi "In Style". W nim przyznała, że myśli o ślubie i macierzyństwie.

"Chciałabym zająć się mocniej filantropią. Chciałabym fundować badania na temat fibromialgii i neuropatycznego, chronicznego bólu. Zebrać lekarzy wokół tej sprawy. Mam wiele marzeń i nadziei. Co uda się zrobić? Nie mam pojęcia, ale wiem, że będę to robić z ludźmi, których kocham" - mówiła.



"Bardzo chciałabym mieć dzieci. Nie mogę się doczekać, kiedy zostanę mamą. Czy to nie jest niesamowite? Możemy mieć w sobie człowieka, który rośnie. A kiedy wychodzi, naszym obowiązkiem jest utrzymać go przy życiu" - tłumaczyła.

Lady Gaga w tym roku planuje wydać swój kolejny album studyjny. "Chromatica" pierwotnie miała ukazać się 10 kwietnia, jednak z powodu pandemii wokalistka przełożyła premierę.