Laboratorium i nowa płyta "Now" w hołdzie dla Grzegorza Grzyba

2 listopada ukaże się pierwszy od 32 lat studyjny album jazzrockowej grupy Laboratorium. Premierę "Now" wyznaczono w dzień urodzin zmarłego tragicznie pod koniec lipca perkusisty Grzegorza Grzyba.

Okładka płyty "Now" Laboratorium

Grzegorz Grzyb zginął tragicznie 23 lipca 2018 r. Został potrącony przez samochód podczas porannego treningu kolarskiego na ul. Modlińskiej w Warszawie. Muzyk został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Perkusista od lat był zapalonym rowerzystą, a kolarstwo było jego największą, po muzyce, pasją.



Był perkusistą sesyjnym, który współpracował z wieloma sławami polskiej sceny jazzowej, m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Tomaszem Szukalskim, Wojtkiem Staroniewiczem, Piotrem "Bocianem" Cieślikowskim, Olo Walickim, Maciejem Sikałą, Tymonem Tymańskim oraz Leszkiem Możdżerem i zespołem Szwagierkolaska. Od 2008 r. zajmował ważne miejsce w składzie grupy Laboratorium.

Grzyb wziął udział w nagraniu pierwszej od 32 lat studyjnej płyty Laboratorium, jednak nie doczekał premiery "Now". Razem z nim w studiu pojawili się: Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Marek Raduli i Krzysztof Ścierański.

Na płycie znalazło się 12 utworów, nagranych z gościnnym udziałem Bernarda Maseli, O.S.T.R.'a oraz Jaroza. Okładkę do płyty stworzył uznany na całym świecie artysta Mirosław Rogala. Warto wspomnieć, że fanem zespołu jest m.in. Russell Hobbs - wirtualny perkusista grupy Gorillaz.

Oto szczegóły płyty "Now":

1. "Now"

2. "Nurek"

3. "Pustynna Burza"

4. "Pink Nostalgy"

5. "I Am So Glad Punk Is Dead"

6. "Makijaż"

7. "Laboratorium" feat. O.S.T.R.

8. "Jeziorko G"

9. "Latin Groove"

10. "Grzybogranie"

11. "Anatomy Lesson"

12. "We Will Be Back".

Wideo Grzegorz Grzyb drum solo in Rolling Tapes studio