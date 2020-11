La Lana postanowiła zrobić niespodziankę fanom i jednocześnie oddać hołd jednej ze swoich ulubionych artystek - Whitney Houston.

La Lana stworzyła nową wersję przeboju Whitney Houston /CEN/@lana_jurcevic/EuroPics /East News

35 lat po premierze singla "How Will I Know" La Lana wypuszcza zupełnie nową, taneczną wersję utworu, której producentem jest Guy Arthur - świeża, obiecująca twarz na europejskiej scenie muzyki dance.



"Odkąd byłam dzieckiem, podziwiałam Whitney. Była dla mnie wzorem do naśladowania i nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek w życiu zrobię remake jednego z jej największych hitów.

Guy Arthur wykonał niesamowitą pracę przy produkcji. Chcę podziękować każdemu, kto pracował przy tej piosence, za to, że mogę podzielić się nią z fanami, w tym trudnym i szalonym czasie" - komentowała La Lana.



"Główną inspiracją przy produkcji tego numeru był ponadczasowy oryginał. Kiedy tworzyłem nową wersję, zależało mi na zachowaniu pewnych elementów, które brzmiałyby, jak żywcem wyjęte z połowy lat 80., ale jednocześnie całość brzmiała na miarę 2020 roku. La Lana zrobiła mega robotę swoim wokalem, który w tym nagraniu gra 'pierwsze skrzypce' i myślę, że z moją produkcją łączy się idealnie" - tłumaczył Guy Arthur.



Do utworu powstał klip w klimacie lat osiemdziesiątych (reż. Joshua Cirjak), w którym La Lana dzieli się z fanami nie tylko najważniejszymi momentami swojej kariery, ale też ujęciami z życia prywatnego.

La Lana rozpoczęła swoją międzynarodową karierę od singla "So Messed Up", do którego klip zgromadził niemal 3 miliony wyświetleń, a utwór został odsłuchany w serwisach streamingowych prawie milion razy. Kilka miesięcy później La Lana przedstawiła nową wersję piosenki, w której gościnnie pojawiła się amerykańska raperka Yung Baby Tate, znana m.in. z viralowego przeboju "Stupid" Ashnikko.