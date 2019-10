Kwiat Jabłoni: Dzieci Kuby Sienkiewicza podbijają sieć

Rodzinny duet Kwiat Jabłoni jest jednym z muzycznych objawień 2019 r. Zespół tworzą dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar.

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie tworzą rodzinny duet Kwiat Jabłoni /Wojtek Olszanka/DDTVN / East News

Jacek i Kasia Sienkiewiczowie dali się poznać szerszej publiczności w składzie grupy Hollow Quartet. Zespół w 10. edycji "Must Be The Music" dotarł do półfinału.

Twórczość grupy to folk zmieszany z rockiem i elementami funku, popu czy bluesa.

W 2016 r. ukazał się ich debiutancki album "Chodź ze mną!" zawierający dziewięć autorskich kompozycji w języku polskim oraz angielskim. Do promocji wybrano utwór "Monkey", który grupa zagrała na castingu w "Must Be The Music".

"To jest cudne, cudne, cudne, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe! Tylko grać, grać, grać!" - zachęcała wtedy Kora. "Zagraliście niby spokojnie, ale ile tu było muzyki! Było bardzo wyraziście. Szukaliśmy wad, ale niestety nie znaleźliśmy" - śmiał się Adam Sztaba.

W 2018 r. Jacek i Kasia utworzyli rodzinny duet Kwiat Jabłoni, który błyskawicznie podbił sieć, a bilety na koncerty zaczęły rozchodzić się jak ciepłe bułeczki.

Rok po debiucie wypuścili pierwszą płytę "Niemożliwe" z przebojami "Dziś późno pójdę spać" (ponad 9,4 mln) i "Niemożliwe" (2,4 mln, posłuchaj! ).

Grupa pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie zaprezentowała kolejny singel "Nic więcej" ( sprawdź! ).

"Wychowaliśmy się z Kasią w domu, który jest położony na terenie starego sadu. Nasze dzieciństwo kojarzy nam się ze zbieraniem starych jabłek" - tłumaczył syn Kuby Sienkiewicza.

