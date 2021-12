Dom, w którym przez cztery lata mieszkał Kurt Cobain, późniejszy lider zespołu Nirvana, znajduje się przy 413 S Fleet St. w Montesano w stanie Waszyngton. Ma cztery sypialnie, dwie łazienki i dość długą historię, bo został zbudowany w 1908 roku. Może nie wygląda okazale, ale według agencji Redfin, która wystawiła go na sprzedaż, ma aż dwupiętrową piwnicę.

Według napisanej przez Charlesa R. Crossa książki "Pod ciężarem nieba", Kurt miał w tym domu własny pokój z okrągłymi oknami, przypominającymi bulaje na statku.

Cobain wyprowadził się stąd, gdy miał 15 lat. Stało się to po tym, gdy jego ojciec ponownie się ożenił, a jego nowa żona wprowadziła się z dwójką własnych dzieci. Przyszły muzyk nie wytrzymał tej zmiany i zamieszkał w przyczepie swoich dziadków, a następnie tułał się po domach członków rodziny i przyjaciół.

Reklama

Clip Nirvana Smells Like Teen Spirit

Kurt Cobain: Dom, w którym wychował się muzyk na sprzedaż

Co ciekawe, dom w którym dorastał (i zbuntował się) Kurt Cobain został sprzedany wcześniej funduszowi hedgingowemu w Kalifornii jako zwykła nieruchomość. Podczas tej transakcji nikt nie zorientował się, że to taka ważna dla światowej kultury nieruchomość. To, że mieszkał tu jeden z najważniejszych muzyków rockowych, ustalił dopiero obecny właściciel.

Nirvana bez prądu 1 / 13 fot. Frank Micelotta Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij