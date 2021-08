Kurt Cobain: Dom, w którym wychował się lider Nirvany, historycznie ważnym punktem

Jak informuje nagazyn "People", właściciel nieruchomości, Lee Bacon, jest zajęty przywracaniem domu do pierwotnego stanu i ma zamiar otworzyć drzwi dla prywatnych wycieczek w przyszłym roku.

Ogłosił również plany stworzenia w mieście Tribute Lounge i Gallery Cafe, w których fani twórcy hitów "Come As You Are" znajdą różne pamiątki.

Co stało za podjęciem takiej decyzji? Allyson Brooks, dyrektor wykonawcza Departamentu Archeologii i Ochrony Zabytków, powiedziała magazynowi "Rolling Stone": "Decydujemy się na to, ponieważ przyznajemy, że w tym domu, spędził dzieciństwo ktoś wyjątkowy". Nie jest bowiem tajemnicą, że tutaj właśnie wokalista rozwijał swoją pasję muzyczną.

Kurt Cobain popełnił samobójstwo 5 kwietnia 1994 r. Nirvana po jego śmierci przestała istnieć.